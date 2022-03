Che fine ha fatto Tinì Cansino dallo studio di Uomini e donne? È questa la domanda che la maggior parte dei fan social che seguono la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, si stanno ponendo dopo aver visto le ultime puntate trasmesse su Canale 5.

Da un po' di giorni, infatti, Tinì non è presente in trasmissione e su di lei non è stata proferita nessuna parola, al punto che su questa assenza aleggia un vero e proprio giallo e in tanti temono che possa essere stata fatta fuori dalla trasmissione di Canale 5.

Tinì Cansino 'sparisce' dallo studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, Tinì Cansino è da svariati anni una delle opinioniste di Uomini e donne. Peccato, però, che nel corso della sua esperienza nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi non abbia mai lasciato il segno.

I suoi interventi, infatti, non sono mai incisivi quanto quelli di Gianni Sperti e Tina Cipollari, considerati i veri pilastri della trasmissione di Canale 5.

Poche le volte in cui Tinì prende la parola in studio per dire la sua sulle vicende dei protagonisti del trono over e del trono classico, motivo per il quale il più delle volte sembra essere quasi una spettatrice a bordo campo.

Eppure, la sua assenza nelle ultime puntate di Uomini e donne, registrate qualche settimana fa, non è passata inosservata e in tanti si chiedono che fine abbia fatto.

I fan di Uomini e donne temono che Tinì sia stata 'fatta fuori' dal programma Mediaset

In trasmissione, infatti, malgrado l'assenza di Tinì Cansino non è stata proferita parola sulla donna.

A differenza di quanto è accaduto in occasione dell'assenza in studio di Tina Cipollari, di cui vennero subito svelate le motivazioni, questa volta la padrona di casa del programma dei sentimenti di Canale 5, non ha detto nulla su quanto sta accadendo a Tinì.

Ecco allora che la assenza in studio sembra essere avvolta nel mistero e su questa "sparizione" aleggia un vero e proprio giallo.

È giallo sull'assenza di Tinì a Uomini e donne mentre Tina domina la scena

C'è addirittura chi ipotizza che l'opinionista possa essere stata fatta fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, data proprio la sua scarsa incisività nel commentare le vicende dei vari protagonisti di Uomini e donne.

Ad oggi, però, una verità certa sull'assenza di Tinì non si conosce e questa settimana l'opinionista ha ancora curato il suo oroscopo per il magazine della trasmissione di Canale 5.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Tinì Cansino tornerà nelle prossime puntate di Uomini e donne, a tenere banco sono le vicende di Tina che, questa settimana, si è ritrovata ancora una volta ai ferri corti con la dama Pinuccia.