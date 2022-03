Il daytime di Amici che è andato in onda il 29 marzo è stato quasi interamente dedicato all'assegnazione di alcuni guanti di sfida per la terza puntata del serale. Serena ha scoperto di doversi confrontare sia con Michele e Carola in un passo a due da portare in scena con Nunzio, sia con la ballerina classica su una coreografia ideata dalla maestra Celentano. Dopo aver visto il balletto, l'allieva del team Cuccarini-Todaro non ha trattenuto le lacrime: secondo la giovane, la prof Alessandra farebbe di tutto per metterla in difficoltà, arrivando a mortificarla per il suo aspetto fisico non proprio longilineo.

Prove per il prossimo appuntamento con Amici

Quando mancano poco più di 24 ore ad una nuova registrazione di Amici (la terza puntata serale avrà luogo mercoledì 30 marzo, ma sarà trasmessa in tv sabato 2 aprile), Maria De Filippi ha informato il pubblico su alcune delle prove che gli allievi potrebbero essere chiamati a fare davanti alla giuria.

Tra i tanti guanti di sfida che la maestra Celentano ha lanciato, spicca quello che vede contrapposte Serena e Carola.

Nella lettera con la quale ha descritto la coreografia pensata per questo faccia a faccia, la professoressa di danza classica ha spiegato che sarebbe equa perché esalta e mette in difficoltà entrambe le allieve, ovviamente su sfumature diverse.

Le ragazze dovranno preparare un balletto che è un misto tra neoclassico e moderno, e lo faranno indossando ad un piede una scarpa da ballerina e all'altro una scarpa da ginnastica.

Le proteste per il balletto dell'insegnante di Amici

Dopo aver visto la coreografia eseguita da una professionista, Serena ha storto il naso e ha subito detto: "Ma qui di moderno non c'è nulla.

Si fanno solo passi di neoclassico sia sulle punte che sulle scarpe da ginnastica".

Alex, Dario e gli altri allievi hanno dato ragione alla ballerina sul fatto che la prova non sarebbe equa, mentre Carola ha cercato di evidenziare le difficoltà che anche lei avrà nel preparare questo balletto.

Tra le giovani è iniziato un botta e risposta piuttosto piccato sulle cose che la maestra Celentano rimprovera ad una e quelle per le quali esalta l'altra: se l'intento della prof era quello di mettere le due uniche due danzatrici del cast l'una contro l'altra, ci è riuscita pienamente.

Serena, inoltre, ha pianto quando Maria De Filippi le ha chiesto di commentare questo guanto di sfida.

Profondamente stanca delle critiche che Alessandra continua a farle soprattutto sul suo fisico, l'alunna ha detto: "Basta, questo è accanimento. Io non ce la faccio più. Ripete le stesse cose da mesi".

Attesa per la nuova registrazione di Amici

La ballerina di Amici è stata consolata dal fidanzato Albe e, dopo essersi asciugata le lacrime, è andata in sala prove per iniziare a preparare la coreografia oggetto del guanto di sfida contro Carola.

Serena è subito incappata in alcune difficoltà, come quella di fare delle piroette sulle punte o mantenere delle linee perfette pur non essendo una danzatrice classica professionista.

Tra poco più di 24 ore, inoltre, il pubblico scoprirà se le due allieve porteranno questo balletto in scena durante la terza puntata del serale. Mercoledì 30 marzo, infatti, ci sarà la registrazione dell'appuntamento che andrà in onda sabato 2 aprile, e in serata saranno disponibili tutte le anticipazioni, a partire dai nomi dei talenti eliminati e di quelli finiti al ballottaggio dopi tre manche di gara.

Tra i ragazzi che rischiano di più (in base alle preferenze che hanno espresso i tre giudici e i professori), spiccano Crytical e Albe per il canto, Carola, Leonardo e Nunzio per il ballo.