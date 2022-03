Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella settimana da lunedì 14 a venerdì 18 marzo ci saranno colpi di scena e novità nella soap partenopea. A tal proposito, Nunzio sarà in crisi perché Silvia deciderà di non assumerlo a Caffè Vulcano. La mamma di Rossella, infatti, opterà per un'altra persona. Nel frattempo, Ornella e Raffaele saranno ai ferri corti e continueranno a litigare per divergenze riguardanti i loro figli. Inoltre, nei prossimi episodi ci saranno graditi ritorni, perché Marina e Fabrizio rientreranno a Napoli.

Un posto al sole, anticipazioni al 18 marzo: Silvia preferisce non assumere Nunzio ed opta per un'altra persona

Silvia ha deciso di ampliare il suo organico a Caffè Vulcano ed ha cercato un nuovo aiutante per il suo locale. A tal proposito, Nunzio aveva tentato di candidarsi come collaboratore di Graziani. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 18 marzo, Cammarota riceverà una doccia fredda. Il fidanzato di Chiara Petrone, infatti, non riuscirà a ottenere il posto di lavoro. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, infatti, rivelano che Silvia deciderà di assumere un'altra persona al posto del figlio di Katia. Attualmente non è chiaro chi diventerà il nuovo dipendente di Caffè Vulcano.

A quel punto, il figlio di Franco Boschi entrerà in crisi per la delusione ricevuta. Nunzio resterà senza lavoro dopo essersi licenziato dai cantieri navali di Roberto Ferri e non avere ottenuto il lavoro nel locale di Silvia.

Un posto al sole, episodi al 18 marzo: Ornella e Raffaele in crisi

Nel frattempo, una delle coppie più amate di Un posto al sole entrerà in crisi.

Infatti, le divergenze fra Ornella e Raffaele saranno sempre più evidenti. In particolar modo, i coniugi litigheranno a causa dei loro rispettivi figli e non troveranno un punto di incontro. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che i genitori di Patrizio si allontaneranno. Inoltre, il portiere di Palazzo Palladini si preparerà a compiere un gesto per il quale potrebbe pentirsi molto presto.

Al momento, però, non è chiaro cosa potrebbe fare il papà di Diego e se arriverà a fare qualcosa che potrebbe fargli avere qualche rimpianto.

Un posto al sole, puntate al 18 marzo: Marina e Fabrizio tornano a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, inoltre, ci saranno due graditi ritorni. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi fino a venerdì 18 marzo rivelano che Marina e Fabrizio rientreranno a Napoli dopo un periodo lontano dal capoluogo campano. Il ritorno di Giordano turberà la vita di Roberto e Lara. Inoltre, i problemi coniugali dell'imprenditrice non saranno ancora risolti, perché Marina si troverà ancora a combattere con il malessere di suo marito. Attualmente, non è chiaro se la permanenza dei due imprenditori nel capoluogo campano sarà di breve durata o se Marina e Fabrizio vorranno fermarsi in pianta stabile a Napoli. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini.