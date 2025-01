Emir sarà distrutto quando il medico gli darà una pessima notizia: "Il piccolo Poyraz ci ha lasciati". Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nella puntata del 17 gennaio Zeynep perderà il bambino che ha in grembo perché sarà investita da un'auto.

Nel frattempo, sulla spiaggia ci sarà il matrimonio di Kemal e Nihan che coroneranno il loro sogno d'amore, ignari dell'inferno che sta attraversando Zeynep in quel momento. Emir sarà ancora più agguerrito nei confronti del suo rivale, per lui colpevole anche della morte di suo figlio.

Il rapimento di Kemal e l'aiuto di Zeynep

Sarà una puntata molto intensa per i protagonisti di Endess Love e al centro delle scene ci sarà il tanto atteso matrimonio di Nihan e Kemal. I due innamorati organizzeranno tutto nei minimi dettagli stando attenti ai possibili attacchi di Emir, ma non tutto riuscirà alla perfezione.

Kozcuoğlu, infatti, sarà disposto a tutto pur di impedire le nozze e farà rapire lo sposo poco prima dell'arrivo all'altare. Kemal sarà rinchiuso in una camera iperbarica e avrà i minuti contati. Quando Zehir si accorgerà che Kemal è stato rapito, allarmerà Ayhan che per non far preoccupare Nihan non si sposterà dal luogo della cerimonia. A salvare Kemal ci penserà Zeynep che aiuterà Zehir a rintracciare il nascondiglio.

Kemal riuscirà così a sopravvivere grazie a sua sorella e a raggiungere Nihan per il matrimonio. A parte il ritardo dello sposo, la cerimonia si svolgerà all'insegna dell'emozione, proprio come Nihan sognava da tempo. Nel frattempo, Emir sarà a dir poco furioso per il piano saltato e tornerà a casa accusando sua moglie di aver interferito nelle sue faccende.

Zeynep ammetterà di aver aiutato suo fratello e pregherà Emir di fermarsi, ma lui non sentirà ragioni.

Le nozze di Nihan e Kemal e il dolore di Emir

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che mentre Kemal e Nihan vivranno momenti magici al loro matrimonio, ci sarà un litigio tra Emir e Zenyep. Lui annuncerà che andrà personalmente ad uccidere Kemal e si metterà in macchina.

Zeynep, pur di fermarlo, inizierà ad inseguirlo ma sarà investita.

Emir si fermerà immediatamente e correrà da sua moglie, disperato. Zeynep sarà portata in ospedale in gravi condizioni ed Emir sarà terrorizzato all'idea di perdere il suo bambino. "Ti prego svegliati", dirà a Zeynep prima di entrare in sala operatoria, "Ti prometto che partiremo". L'attesa in corridoio sarà devastante per Emir che continuerà a ripetere: "Poyraz non morirà, è l'unica cosa bella nella mia vita". L'arrivo del medico spegnerà in lui ogni speranza: "Il piccolo Poyraz ci ha lasciati".

Per Emir sarà impossibile accettare la realtà e nella sua mente il colpevole di tutto questo sarà sempre e solo Kemal. Kozcuoğlu telefonerà a Baran e gli dirà di sospendere l'operazione per uccidere Kemal, perché ha in mente un altro piano: togliergli la vita sotto gli occhi di Nihan.

Poyraz era l'unica speranza per Zeynep e Emir

Nelle puntate precedenti, Emir è diventato a sorpresa il marito di Zeynep solo per fare un dispetto a Kemal. La donna si è sentita umiliata ma ha continuato a vivere a villa Kozcuoğlu, certa che il piccolo Poyraz avrebbe cambiato tutto. Il bambino rappresentava infatti per Zeynep ed Emir la speranza di un futuro migliore. La sorella di Kemal sperava che l'arrivo di suo figlio avrebbe legato a sé Emir, mentre quest'ultimo vedeva nel bambino l'unica possibilità di provare a voltare pagina.