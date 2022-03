Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile, Franco capirà che Bianca ha causato gli atti vandalici a scuola e cercherà di avere un confronto con lei. Inoltre Marina per difendere Chiara Petrone proverà a capire il perché Roberto Ferri è tanto interessato all'albergo dismesso, mentre Michele capirà che ormai Giancarlo è parte integrante della vita di Silvia.

Guido e Mariella tendono una trappola a Cotugno

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 28 marzo, Ornella in ospedale si scontrerà duramente con Corvi. A casa Viola e Patrizio saranno intenti nella realizzazione di una cena di riappacificazione. Intanto Bianca, suo malgrado, si troverà sempre più coinvolta nella pericolosa web challenge a cui sta prendendo parte. Silvia informerà Guido di controllare cosa succede al Vulcano e l'uomo inizierà a credere che qualche persona a lui vicina ha rubato.

Nell'episodio di martedì 29 marzo, Franco e Angela non si troveranno più in sintonia come un tempo. Nel frattempo Bianca sarà in pericolo. In tutto questo Ornella e Raffaele saranno distanti, mentre il dottor Corvi propenderà per non seguire quanto dettogli dalla Bruni.

Tra le altre cose Guido e Mariella saranno propensi a capire se realmente Cotugno è l'autore del furto al Vulcano e pertanto gli tenderanno una trappola.

Franco cerca un confronto con Bianca

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 30 marzo, Bianca sarà preoccupata che la professoressa possa averla riconosciuta mentre imbrattava le pareti della scuola e si comporterà in maniera sempre più brusca, tanto che Franco sarà insospettito dai suoi atteggiamenti.

Rossella noterà un momento cordiale dal punto di vista professionale tra Virginia e Riccardo. Inoltre giungerà il momento della partenza di Patrizio e metterà in evidenza e metterà sempre di più in risalto la distanza tra Ornella e Raffaele.

Nella puntata di giovedì 31 marzo, Franco si convincerà con profonda delusione e amarezza che è proprio Bianca l'autrice degli atti di vandalismo a scuola e pertanto cercherà di chiederle delle spiegazioni a riguardo, ma l'arrivo inatteso di una persona fermerà questa discussione.

Nel frattempo Mariella, nonostante Guido ha espresso il suo rifiuto in maniera abbastanza evidente, opterà per invitare a cena Giancarlo e Silvia. In tutto questo Marina apprenderà da Filippo che Roberto Ferri ha operato delle pressioni su Chiara riguardo l'albergo e si confronterà con lui.

Marina avvia delle indagini riguardo gli interessi di Ferri sull'albergo

In base agli spoiler di venerdì 1 aprile, Giordano avvierà delle indagini per capire i motivi dell'interesse di Ferri sull'albergo. Intanto Chiara Petrone sarà dipendente dalla droga e Lara riuscirà a tenderle una trappola. Infine Michele capirà che ormai Giancarlo è parte integrante della vita di Silvia, mentre Angela tornerà in città e avrà un duro scontro con Franco.