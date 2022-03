Il Paradiso delle signore 6 si avvia verso il gran finale e le anticipazioni della puntata in onda martedì 5 aprile annunciano forti emozioni perché, dopo tante incomprensioni, Gloria e Stefania si ritroveranno unite. Marco confiderà a Roberto di essersi innamorato della signorina Colombo, mentre lei non vorrà saperne e la ragazza troverà conforto tra le braccia di sua madre. Nel frattempo, Gemma, ignara di tutto, annuncerà alle amiche il suo fidanzamento con il giornalista. Ci sarà spazio anche per Flavia che confiderà a Fiorenza di essere stata lasciata da suo marito e successivamente farà notare a Ludovica il grande aiuto ricevuto da Ferdinando.

Adelaide, invece, scoprirà che Umberto ha regalato gli orecchini a Flora, mentre Serena rifiuterà di pranzare con Dante per stare con Vittorio.

Gemma annuncerà il suo fidanzamento con Marco

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 5 aprile sarà ricca di colpi di scena e i telespettatori assisteranno a un momento molto emozionante che aspettavano da molto tempo. Marco si confiderà con Roberto, raccontando al pubblicitario di essersi innamorato di Stefania, mentre la figlia di Ezio sarà decisa a dimenticare tutto. Per la signorina Colombo, l'unica strada da seguire sarà quella di dimenticare il bacio che c'è stato con il giornalista, soprattutto per il bene di Gemma. Quest'ultima, intanto, ignara di tutto, comunicherà alle sue amiche che presto ci sarà il fidanzamento ufficiale con Marco e questo spezzerà il cuore a Stefania che si affiderà a una persona inaspettata.

Marco ammetterà di amare Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 5 aprile rivelano che Stefania soffrirà molto per la situazione che si è venuta a creare con Gemma. Da un lato la ragazza non vorrebbe ferire la figlia di Veronica, dall'altro non potrà fare a meno di provare dei forti sentimenti per Marco.

La tristezza negli occhi di Stefania sarà evidente soprattutto per Gloria che proverà ad aiutarla e finalmente madre e figlia si ritroveranno in armonia dopo la forte lontananza delle ultime settimane.

Flavia farà notare a Ludovica la generosità di Ferdinando: anticipazioni puntata di martedì 5 aprile

Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 5 aprile ci sarà spazio anche per Dante che sarà sempre più vicino a Beatrice e proporrà un pranzo all'aria aperta a lei e alla sua bambina.

La piccola Serena, tuttavia, preferirà trascorrere il tempo libero in compagnia di suo zio Vittorio. Adelaide, invece, si accorgerà che gli orecchini che aveva notato sono un regalo di Umberto per Flora, ma per il momento deciderà di fare finta di niente. Infine, Flavia confiderà a Fiorenza di essere stata lasciata da suo marito e mettendo la cugina di Dante al corrente di un fatto per lei molto privato. La signora Brancia, inoltre, farà notare a Ludovica il grande gesto che Ferdinando ha fatto nei suoi confronti coprendo le sue quote.