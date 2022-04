Si è da poco conclusa la messa in onda a Verissimo della prima intervista di Carola Puddu dopo l'eliminazione da Amici. La ragazza ha dovuto lasciare il programma una settimana fa, durante la puntata del 16 aprile [VIDEO], ma si è subito consolata con un'importantissima proposta di lavoro e con l'affetto dei fan. Durante l'intervista la giovane danzatrice ha parlato anche di Luigi Strangis, il cantante al quale ha dichiarato il suo amore in casetta poco prima di scoprire il verdetto del ballottaggio che la vedeva contrapposta a Dario Schirone.

Il ritorno in televisione dell'allieva di Amici

Carola è stata sicuramente una delle protagoniste della ventunesima edizione di Amici. Anche se non ha vinto, la ballerina è riuscita a lasciare il segno sia nel programma che nel cuore di tante persone che si sono affezionate a lei settimana dopo settimana.

Oggi, sabato 23 aprile, la ragazza è stata ospite di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto la giovane nel proprio salotto e le ha fatto domande che tanti curiosi avrebbero voluto porle dopo aver assistito alla sua uscita dalla scuola più famosa d'Italia.

Per giorni, infatti, non si è parlato d'altro che dell'inaspettata dichiarazione d'amore che la danzatrice classica ha fatto a Luigi Strangis pochi minuti prima di essere eliminata: dopo aver taciuto il suo sentimento per mesi, la ragazza si è fatta coraggio e l'ha reso pubblico quando stava per abbandonare definitivamente il talent show.

Il rapporto speciale tra i protagonisti di Amici

I fan di Amici non vedevano l'ora di assistere alla prima intervista di Carola dopo l'addio ad Amici e fremevano dalla curiosità di sentirla parlare di nuovo di Luigi e dei sentimenti che prova per lui sin dall'inizio dell'avventura nella scuola.

"All'inizio non ti capivo, poi mi sono resa conto di essere innamorata di te.

Sei bello" ha detto la ballerina in casetta poco prima di scoprire di aver perso al ballottaggio contro Dario.

Interpellata da Silvia Toffanin su quest'argomento, la ballerina ha cercato di sminuire le parole che ha rivolto a Strangis una settimana fa, ma poco dopo si è lasciata andare a un pianto che ha spinto la presentatrice a chiederle: "Sei sicura di non essere innamorata?".

"Non saprei definire il nostro legame, è qualcosa di speciale e profondo. Mi manca davvero. Lui sa tutto di me, è il primo con cui mi sono confidata. Mi aiuta a essere me stessa perché è il mio opposto. Mi fa stare bene" ha raccontato la protagonista del talent show.

Nel rivedere le immagini del rapporto con Luigi, Carola si è commossa di nuovo e ha aggiunto: "Per me l'amore vero è quello incondizionato, non solo una storiella romantica. Anche se non prova nulla per me, c'è sempre stato. Ho un'infatuazione, ma non l'ho vissuto. Quello che mi attrae è il suo carattere. Spero di rivederlo dopo Amici, ma non so cosa succederà. Vorrei che mi restasse vicino".

Il percorso nella scuola di Amici

Tra i tanti momenti che Carola ha rivissuto nel corso dell'intervista a Verissimo, c'è anche quello inaspettato in cui Maria De Filippi l'ha informata che presto entrerà a far parte di un'importante compagnia.

La ballerina, infatti, è stata scelta per essere la protagonista femminile di "Giulietta e Romeo", rappresentazione teatrale che il balletto di Roma porterà in giro per l'Italia dal prossimo ottobre.

L'allieva della maestra Alessandra Celentano si è detta emozionata e onorata per l'opportunità che le è stata data a fine serale, un'occasione che le permetterà di crescere professionalmente e umanamente lavorando a stretto contatto con esperti del mestiere.

L'eliminazione dal talent show, dunque, la ragazza l'ha già metabolizzata e ora è pronta a rimettersi in gioco in quello che le riesce meglio: la danza classica.