Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso della puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 22 aprile. In particolare Ida Platano è stata nuovamente attaccata per via di Riccardo Guarnieri. Gemma Galgani, invece, è tornata al centro delle dinamiche grazie alla conoscenza con Giacomo.

Uomini e Donne: anticipazioni riprese del 22 aprile

Ieri 22 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e sono accaduti numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni delle riprese che saranno trasmesse fra qualche giorno su Canale 5 rivelano che l'attenzione è stata focalizzata su alcune liti che hanno vivacizzato le vicende dei protagonisti del trono over e classico.

In dettaglio, Catia Franchi ha lamentato uno stile di vita diverso da quello di Biagio Di Maro. La sorella di Elisabetta Franchi, infatti, si è presentata nel parterre femminile per conoscere il cavaliere napoletano. Purtroppo la conoscenza non sta procedente nei migliori dei modi. Per questo motivo, i due hanno dato vita ad una pesante discussione. Catia non ha digerito essere portata a mangiare una pizza a taglio in quanto si sarebbe aspettata una cena in un locale romantico e elegante.

Tina Cipollari accusa Ida Platano di essere ancora innamorata di Riccardo Guarnieri

Poi, Tina Cipollari ha attaccato pesantemente Ida Platano, accusandola di essere ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Nelle riprese di U&D del 22 aprile, la bresciana ha deciso di tenere uno dei cavalieri scesi per fare la sua conoscenza.

Una decisione che tuttavia è stata disapprovata dall'opinionista di Viterbo, il.quale ha pregato Riccardo di stare lontano da Ida visto che ha deciso di conoscere una nuova persona e di non invitarla più a ballare. Infatti l'operaio tarantino sta continuando a uscire con una delle dame conosciute nel programma di Maria De Filippi.

Procede bene la conoscenza tra Gemma Galgani e Giacomo

Inoltre si è tornati a parlare di Gemma Galgani dopo che era stata messa in stand-by per troppo tempo a causa dell'assenza di cavalieri venuti per conoscerla. La dama di Torino, infatti, ha deciso di uscire in esterna con Giacomo dopo che quest'ultimo aveva dimostrato di essere molto interessato a conoscerla più approfonditamente.

Al centro dello studio, i due hanno riferito che la conoscenza sta proseguendo molto bene.

In seguito Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Vincenza, Bruno e Saverio. La dama si è lamentata che quest'ultimo abbia cercato subito un contatto fisico mentre per lei era ancora troppo prematuro.

Per finire, le dame si sono rese protagoniste di una sfilata di moda, che è stata giudicata da Tina Cipollari, Tinì Canzino e Gianni Sperti.