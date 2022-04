La ventunesima edizione di Amici sta volgendo al termine e c'è grande attesa per scoprire chi saranno i finalisti del talent show di Maria De Filippi. Nella serata di sabato 30 aprile andrà in onda la settima puntata del serale e in quell'occasione otto allievi saranno a rischio eliminazione. In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo fino a oggi, la permanenza di Nunzio e Dario potrebbe essere in bilico. Infatti i due ballerini sono già finiti al ballottaggio finale nelle precedenti puntate della trasmissione.

Amici, puntata del 30 aprile: otto allievi a rischio eliminazione

Nella serata del 30 aprile verrà trasmessa la settima puntata del serale di Amici e potrebbero esserci colpi di scena. Infatti sabato 23 aprile a sorpresa, e nonostante le anticipazioni trapelate in rete, Lda è uscito dalla scuola di Maria De Filippi. Nunzio ha avuto la meglio sul cantante napoletano, riuscendo a salvarsi al ballottaggio finale. Pertanto nel nuovo appuntamento con il talent show di Canale 5 potrebbero esserci ulteriori sorprese. Nella settima puntata tutti gli otto allievi rimasti in gara potrebbero rischiare di essere eliminati a un passo dalla finale.

Amici, anticipazioni 30 aprile: quattro ballerini e quattro cantanti rischiano l'eliminazione

Le tre squadre di Amici, al momento, sono composte da quattro cantanti e quattro ballerini. Per la categoria canto a contendersi la vittoria ci sono Sissi e Alex nella squadra di Lorella Cuccarini, Luigi, invece, compete nel team di Rudy Zerbi, mentre Albe è un allievo di Anna Pettinelli.

Per la danza sono rimasti quattro alunni: Michele, Nunzio, Serena e Dario. Fra gli allievi della trasmissione di Maria De Filippi rimasti in gara nella trasmissione, possono essere fatte alcune ipotesi sul possibile eliminato, anche se i colpi di scena non mancano. Basta ricordare la recente uscita di Carola, una delle ballerine favorite dell'edizione del talent show, e quella di Lda, che ha lasciato di stucco i telespettatori.

Amici, settima puntata del 30 aprile: Nunzio e Dario a rischio eliminazione

Fra i nomi degli allievi che potrebbero essere candidati all'eliminazione nella puntata del 30 aprile potrebbero esserci Nunzio e Dario. I due ballerini, infatti, sono finiti già al ballottaggio finale nelle recenti puntate. In particolar modo Nunzio ha rischiato più volte di lasciare la trasmissione, ma è riuscito a vincere sempre contro i suoi compagni. Anche Dario ha rischiato di uscire dal talent show nella puntata andata in onda sabato 16 aprile, ma è riuscito ad avere la meglio su Carola, allieva della maestra Alessandra Celentano. Al momento, però, non è chiaro se nella settima puntata verrà fatta una sola eliminazione oppure due, come avvenuto nelle prime puntate del serale. Non resta che attendere per scoprire quale allievo dovrà lasciare il programma di Canale 5.