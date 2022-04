Il Paradiso delle Signore 6 chiuderà i battenti con le ultime puntate previste dal 25 al 29 aprile 2022 in prima visione assoluta Rai.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che queste ultime puntate della sesta stagione, saranno a dir poco dense di colpi di scena spiazzanti. Occhi puntati su Gloria, che si ritroverà messa nei guai ma accetterà di correre il rischio per il bene di sua figlia Stefania.

Intanto Adelaide porterà avanti la sua vendetta nei confronti di Umberto Guarnieri mentre Marcello finirà per spiazzare ancora una volta Ludovica.

Gemma incastra Stefania e mette nei guai Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Gemma metterà alle strette Stefania.

Dopo aver scoperto tutta la verità sulla tresca in corso tra Marco e Stefania, punterà il dito contro Gloria. Se la figlia di quest'ultima non chiuderà al più presto questa relazione col nipote della contessa, lei non ci penserà su due volte ad andare dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia e mettere nei guai sua mamma per quel reato compiuto anni prima.

Insomma Stefania si ritroverà in una posizione a dir poco difficile e di conseguenza sceglierà di prendere le distanze da Marco.

La situazione, però, assumerà una piega inaspettata, nel momento in cui Gloria scoprirà la verità sui ricatti che sta subendo sua figlia.

Gloria si trova nei guai, ma salva sua figlia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, in queste ultime puntate della soap opera previste nella settimana fino al 29 aprile, Gloria deciderà di prendere in mano le redini di questa situazione e di assumersi le sue responsabilità per quello che combinato diversi anni prima, quando praticò l'aborto nonostante fosse illegale.

Di conseguenza, nelle ultime puntate della sesta stagione, la donna deciderà di andare di sua spontanea volontà alla polizia e costituirsi per quel reato, che adesso sta permettendo a Gemma di tenere sotto scacco sua figlia.

Gloria, sentendosi anche in colpa per il male che ha procurato a sua figlia in questi anni di assenza, deciderà di salvare Stefania dagli sporchi ricatti di Gemma e permetterle così di vivere con serenità e felicità la sua relazione con Marco, dato che i due sembrano essere fatti per stare insieme.

Le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma nella settimana 25-29 aprile 2022, rivelano che Marcello arriverà a una conclusione del tutto inaspettata.

Marcello spiazza Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 ultime puntate

Si renderà conto che con Ludovica non può esserci più futuro, motivo per il quale deciderà di troncare la loro relazione.

Ferdinando, informato di quello che sta accadendo tra i due, coglierà subito la palla al balzo per proporre a Ludovica di partire insieme, e staccare un po' la spina, facendo una vacanza in Grecia.

Eppure, nel momento in cui tutto sembrerà ormai deciso, ecco che Marcello tornerà indietro sui suoi passi.

Il giovane barista, proprio nell'episodio finale della sesta stagione della soap opera, correrà da Ludovica prima che possa partire con Ferdinando Torrebruna e ammetterà di essersi sbagliato e di voler stare con lei.

Insomma Marcello intende fare di tutto per conquistarla e per non vederla andare via con Torrebruna.

Ma quale sarà la decisione ultima di Ludovica? Perdonerà Marcello oppure volterà pagina definitivamente con il ricco armatore? La risposta nelle ultime puntate de Il Paradiso 6.