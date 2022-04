Nella giornata di giovedì 7 aprile si è svolta la registrazione della quarta puntata del serale di Amici. Durante le riprese ci sono state importanti novità e colpi di scena per gli alunni del talent show di Maria De Filippi. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Aisha è la prima eliminata. Durante la puntata che andrà in onda nella serata di sabato 9 aprile, inoltre, si scoprirà, come di consueto, il nome del secondo alunno che lascerà la trasmissione di Canale 5.

Amici 21, registrazione 7 aprile: Aisha è la prima eliminata

Nel corso delle riprese di giovedì 7 aprile si sono svolte le classiche sfide fra le tre squadre della scuola di Maria De Filippi. In base alle anticipazioni sulla registrazione della quarta puntata del talent show, sembrerebbe che la prima sfida sia stata disputata dagli allievi di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, contro una degli altri due team in gara. Purtroppo, ad avere la peggio è stata Aisha, che è stata la prima persona a dovere lasciare il programma di Canale 5.

Amici 21, anticipazioni 9 aprile: Aisha è una dei due eliminati

Come di consueto, dopo che la squadra di Raimondo e Lorella ha perso il proprio alunno si sono svolte altre due sfide, per stabilire chi sarebbero stati gli altri due allievi ad andare al ballottaggio.

Purtroppo, al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni in merito a chi siano gli altri alunni in bilico e che potrebbero dovere rinunciare al sogno di vincere il serale di Amici. L'unica cosa certa è che la cantante Aisha ha perso la possibilità di vincere il talent show. Nelle recenti puntate andate in onda su Canale 5, Nunzio era finito al ballottaggio e aveva avuto la meglio su Leonardo.

Amici 21, puntata del 9 aprile: Aisha lascia la scuola insieme a un altro allievo

Durante i daytime andati in onda nelle giornate che precedono la puntata che andrà in onda la sera di sabato 9 aprile è stato anticipato che ci sarebbero state due eliminazioni, ma le modalità della seconda eliminazione non sono state rivelate.

A tal proposito, nella puntata del talent show, andata in onda nel pomeriggio di giovedì 7 aprile, i ragazzi della scuola di Maria De Filippi sono stati chiamati ad esprimere un giudizio sui compagni del talent show. In particolar modo, ogni cantante e ballerino ha espresso la propria opinione sugli avversari, fornendo i nomi delle persone che, a loro giudizio, avrebbero meritato meno di rimanere in gara. Al momento, non è chiaro se siano stati gli allievi della trasmissione a dovere decidere chi dovrà lasciare la scuola o se, anche nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 9 aprile, saranno sempre i professori e i giudici a potere decidere. Non resta che attendere la quarta puntata di Amici, per scoprire chi sarà il secondo eliminato della serata, oltre ad Aisha.