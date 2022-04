Si è appena conclusa la registrazione della quarta puntata del serale di Amici, che andrà in onda su Canale 5 sabato 9 aprile. Le prime anticipazioni che circolano sui social network, fanno sapere che altri due allievi hanno lasciato la gara e per le squadre sono stati duri colpi. Dopo essersi confrontati su guanti di sfida, prove di canto e di ballo, gli allievi ancora in gioco hanno visto andare via Aisha, mentre ancora non sono stati resi noti i nomi dei ragazzi al ballottaggio.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Il serale della ventunesima edizione di Amici, è arrivato al suo giro di boa: i ragazzi sono a metà strada nella corsa di avvicinamento alla finalissima di maggio prossimo, l'unico appuntamento che sarà trasmesso in diretta dei nove previsti.

Giovedì 7 aprile, Maria De Filippi ha condotto le riprese della quarta puntata, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 sabato sera.

Come sempre, la giuria ha partecipato ad una "challenge" per decidere la squadra che avrebbe dato il via alla gara.

La prima manche è stata molto combattuta, anche perché il team perdente avrebbe perso immediatamente un suo componente.

Ad abbandonare il talent-show direttamente, ovvero senza passare da uno spareggio, è stata Aisha: la cantante seguita da Lorella Cuccarini è risultata la meno apprezzata dai giudici tra tutti gli allievi a rischio del suo gruppo.

Confronto acceso tra i protagonisti di Amici

Come accade da circa un mese a questa parte, anche nel corso della registrazione di Amici del 7 aprile ci sono state due eliminazioni.

Dopo aver salutato un allievo dopo la prima manche, le tre squadre del cast si sono confrontate nelle altre due partite in programma. Al termine di guanti di sfida combattuti (come quelli tra Alex e Luigi su canzoni inedite e sull'interpretazione del pezzo "Signor Tenente"), coreografie spettacolari e performance di canto da applausi, qualcuno è finito al ballottaggio.

I due ragazzi la cui identità non è ancora trapelata, hanno mostrato alla giuria i loro cavalli di battaglia, dopodiché sono rientrati in casetta con il resto del gruppo.

Il nome del secondo talento che lascerà la scuola al termine della quarta puntata del serale, sarà svelato lontano dal pubblico per evitare la divulgazione di troppe anticipazioni sull'appuntamento che sarà proposto in tv tra due giorni.

I talenti di Amici si avvicinano alla finalissima

Nell'attesa che trapelino altre informazioni sulla puntata di Amici che Maria De Filippi ha condotto il 7 aprile, i fan si sono sbizzarriti nell'ipotizzare cos'altro potrebbe essere accaduto durante la registrazione di oggi.

Conoscendo a memoria il meccanismo della fase serale, i telespettatori sono certi che i professori saranno stati protagonisti di un nuovo guanto di sfida: a partecipare a questo "duello", sono sempre stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da un lato, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro dall'altro.

Non saranno mancati i momenti di tensione tra gli insegnanti e tra questi ultimi e i tre membri della giuria, anche stavolta unici responsabili dell'eliminazione dalla gara di ben due talenti molto amati dal pubblico.

Con le esclusioni dell'appuntamento che andrà in onda sabato 9 aprile, i ragazzi in gioco rimarranno in 10. La squadra con il maggior numero di alunni, attualmente è quella "Cuccarini Todaro" (5 artisti tra cantanti e ballerini), mentre quella meno "popolata" è quella Pettinelli-Peparini con soli tre allievi su cui poter puntare nelle varie manche.

Nelle scorse ore era circolata l'indiscrezione sulla possibile ospitata di Katia Ricciarelli nel talent-show, ma il tutto è stato smentito poco dopo da chi riporta le anticipazioni sui social ogni settimana.