Le prime anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2022 prevedono la riconferma di diversi prodotti di punta della rete ammiraglia della tv di Stato.

Uno di questo è Il Paradiso delle signore 7, la soap opera della fascia pomeridiana di Rai 1, che sarà nuovamente in onda da settembre con un nuovo ciclo di episodi inediti.

In prime time, invece, spazio al ritorno di Lino Guanciale e Milly Carlucci, con il suo intramontabile show, Ballando con le stelle.

Il Paradiso delle signore 7 confermato in daytime: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai dell'autunno 2022 prevedono il ritorno de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera, che occupa la fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa, tornerà in onda a partire da metà settembre con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

Le riprese sono previste a partire da metà/fine maggio, ma per vedere in onda le nuove puntate bisognerà attendere solo il prossimo settembre.

Anche questa volta la soap occuperà l'intera stagione televisiva 2022/2023.

Lino Guanciale debutta con una nuova fiction nel palinsesto autunnale Rai

Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Lino Guanciale in prime time.

L'attore, che questa primavera non ha brillato in termini di ascolti con la prima stagione di "Noi", tornerà in onda nel corso dell'autunno con una nuova serie televisiva inedita, articolata in sei puntate.

Trattasi di Sopravvissuti, una fiction che lo vedrà protagonista e che si spera possa bissare il successo di altre fiction che in passato lo hanno visto protagonista in prime time, come nel caso de Il Commissario Ricciardi (di cui è stata confermata la seconda stagione).

Il ritorno di Ballando con le stelle: anticipazioni autunno 2022

Le anticipazioni sui palinsesti del prossimo autunno 2022, inoltre, rivelano che è confermata anche la messa in onda di Ballando con le stelle.

Il programma del sabato sera di Rai 1, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, tornerà in onda a partire da ottobre.

Nuovi personaggi famosi, quindi, si metteranno alla prova per riuscire ad avere la meglio nella pista di ballo più famosa del piccolo schermo.

Top secret, per il momento, i nomi dei partecipanti dello show, così come non ci sono conferme ufficiali su chi ci sarà in giuria: ci sarà una riconferma generale oppure Milly Carlucci punterà su dei cambiamenti? La risposta nel corso delle prossime settimane.

Successivamente Milly Carlucci dovrebbe riproporre, sempre in prime time su Rai 1, anche una nuova edizione de Il Cantante Mascherato.