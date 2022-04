Emergono le prime anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2022. In daytime, spazio al ritorno di uno dei prodotti più forti di queste ultime stagioni televisive. Si tratta de Il Paradiso delle Signore, la soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, che tornerà in onda da settembre in poi su Rai 1.

Per la fascia preserale, invece, sono previsti dei netti cambiamenti, dato che l'appuntamento con L'Eredità non tornerà in onda subito da settembre.

Il Paradiso delle signore 7 già confermato: anticipazioni palinsesto Rai autunno 2022

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai per l'autunno 2022, rivelano che in daytime ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera che appassiona una media di oltre due milioni di spettatori, tornerà in onda a partire dal prossimo mese di settembre.

A maggio, infatti, cominceranno le riprese dei nuovi episodi della settima stagione, che andranno poi in onda per tutto il corso della stagione televisiva 2022/2023 in prima visione assoluta su Rai 1.

Sempre per quanto riguarda il daytime del palinsesto autunnale 2022, ci saranno delle novità legate alla fascia preserale, quella che precede il Tg1 delle 20.

L'Eredità slitta nel palinsesto autunnale Rai: ecco perché

Quest'anno, infatti, in casa Rai hanno scelto di puntare ampiamente su Reazione a Catena, il game show condotto da Marco Liorni che tornerà in onda da giugno, nella sua classica collocazione estiva.

Quest'anno, però, Reazione a catena non saluterà il suo pubblico a fine settembre, per lasciare spazio a L'Eredità, ma andrà avanti fino a dicembre.

Il quiz condotto da Flavio Insinna, quindi, slitta direttamente a dicembre e occuperà la fascia del preserale per i restanti sei mesi della stagione inverno/primavera 2023 di Rai 1.

Detto Fatto potrebbe cambiare conduttrice: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2022

Per quanto riguarda il palinsesto di Rai 2 del prossimo autunno 2022, è confermato il debutto di Pierluigi Diaco nella fascia del pomeriggio con un nuovo talk sow.

Su Detto Fatto, invece, ci sono ancora delle incognite. La trasmissione attualmente condotta da Bianca Guaccero, dovrebbe essere riconfermata nel daytime della seconda rete Rai, ma potrebbe esserci un cambio alla conduzione. L'attrice pugliese, infatti, dovrebbe abbandonare la guida di Detto Fatto al termine di questa attuale stagione televisiva e, al suo posto, circola fa il nome di Mia Ceran come nuova timoniera del programma factual di Rai 2.