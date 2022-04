Imperdibili le ultime anticipazioni americane di 'Beautiful', che hanno spiazzato i telespettatori d'oltreoceano. Lo stesso produttore della soap opera, in una recente intervista, ha svelato che presto tutto cambierà nella storica telenovela, e che i fan potrebbero non prendere bene questi stravolgimenti. In tanti hanno pensato a un'uscita inaspettata di scena di un protagonista e, alla luce dei nuovi spoiler, potrebbero aver avuto una giusta intuizione.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy in pericolo

Da diverso tempo, nelle puntate Usa di Beautiful, Sheila è tornata a Los Angeles per rivelare a Finn di essere la sua madre biologica.

Conoscendo bene la pericolosità della donna, Steffy ha pregato il marito di stare lontano da lei e di non farla avvicinare al piccolo Hayes.

Finn non ha ascoltato gli avvertimenti di Steffy e ha preferito seguire il suo cuore, arrivando a mettere a rischio il suo matrimonio.

Sheila ha maturato una rabbia incontrollabile ai danni della giovane Forrester e ha tentato di tutto per metterla fuori gioco, arrivando a sostituirle gli integratori con delle sostanze che avrebbero potuto farla ricadere nella dipendenza, quella dipendenza da farmaci dalla quale l'ha salvata Finn.

Il suo obiettivo? Dimostrare che Steffy è una madre irresponsabile e non capace di occuparsi di Hayes, così da prenderne il controllo.

Ma la situazione è degenerata.

Sheila spara a Steffy

Nelle recenti puntate di Beautiful andate in onda in America, Sheila ha perso completamente il controllo della situazione. Con l'intenzione di mettere Steffy al tappeto una volta per tutte, l'ha attirata con un tranello nel retro di un bar.

Qui, ha estratto un'arma e ha sparato un colpo, decisa a uccidere la povera Steffy.

Finn, con un gesto di estremo coraggio, ha fatto da scudo con il corpo alla moglie, rimanendo ferito gravemente.

Finn muore nelle nuove puntate di Beautiful?

Ancora non sappiamo se Finn si salverà o meno dopo la grave ferita. Steffy era accanto a lui che, dopo aver ripreso conoscenza per qualche istante, le ha chiesto cosa fosse successo.

Disperata, Steffy gli ha fatto forza e gli ha promesso che tutto andrà bene. Stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate sui siti Usa, pare che non sia da scartare l'ipotesi che Finn si salvi ma che perda la memoria.

Con questo escamotage, Sheila potrebbe salvarsi, visto che il figlio non sarebbe in grado di dire alla polizia come sono andati i fatti. La sola testimonianza di Steffy sarebbe insufficiente, dato che sul luogo non c'era nessun altro che potrebbe confermare la sua versione.

Insomma, una nuova trama che non mancherà di tenere i telespettatori di Beautiful con il fiato sospeso, in attesa di scoprire che ne sarà del povero Finn.