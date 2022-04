Cambio di programmazione in casa Mediaset per Uomini e donne e per il daytime di Amici 21. Le due trasmissioni di successo, entrambe ideate e condotte da Maria De Filippi, subiranno uno stop la prossima settimana.

Per Pasquetta, lunedì 18 aprile, infatti, i due programmi che tutti i giorni tengono compagnia a milioni di spettatori in daytime, risultano cancellati dalla programmazione di Canale 5.

Mediaset, cambio programmazione 18 aprile: cancellati Uomini e donne e Amici 21

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset riguarderà la giornata di lunedì 18 aprile 2022, quando ci saranno delle novità legate alla messa in onda di Uomini e donne e del pomeridiano di Amici 21.

Per la giornata di Pasquetta, infatti, sono previste delle novità legate al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, dato che il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi non sarà in onda, come sempre, nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Stessa sorte anche per il daytime di Amici 21, il talent show condotto sempre dalla De Filippi, che si avvia verso le battute finali di questa edizione di grande successo, che continua a fare faville nel prime time del sabato sera.

Ecco cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne e Amici 21

Insomma, sia Amici 21 che Uomini e donne salteranno un turno nella giornata di lunedì 18 aprile: una scelta che Mediaset aveva fatto già in passato, quando le due trasmissioni venivano cancellate nel giorno di Pasquetta, per evitare una perdita di spettatori in questa giornata di festa.

Di conseguenza, lunedì 18 aprile il daytime di Canale 5 prevede la messa in onda delle soap Beautiful e di Una Vita e a seguire, alle 14:45 andrà in onda un film del ciclo Inga Lindstrom, che occuperà buona parte del primo pomeriggio.

A seguire, poi, alle 16:20 è confermato l'appuntamento con il daytime de L'Isola dei famosi, seguito dalle ore 16:30 da un doppio episodio con la soap opera turca Brave and Beautiful.

Quando ritornano Uomini e donne e Amici 21 nel daytime Mediaset

Le avventure della coppia composta da Cesur e Suhan terranno compagnia al pubblico Mediaset fino alle 17:25 circa, quando poi la linea tornerà a Barbara d'Urso per un nuovo appuntamento in diretta con Pomeriggio 5, che non subirà alcun tipo di stop neppure nella giornata di Pasquetta (così come non si fermerà neppure Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi).

L'appuntamento con Uomini e donne e Amici 21, invece, tornerà in onda regolarmente a partire da martedì 19 aprile, quando le due trasmissioni torneranno a presidiare la fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, dalle ore 14:45 alle 16:40 circa.