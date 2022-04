Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella serata di lunedì 18 aprile ci saranno importanti novità che riguarderanno gli inquilini di Palazzo Palladini. In particolar modo, Viola avrà una discussione con sua mamma, mentre Marina si preparerà ad affrontare un nuovo scontro con Roberto Ferri. Giordano, infatti, vorrà aiutare Chiara, alle prese con le losche mire del suo ex marito.

Un posto al sole, anticipazioni 18/4: Viola discute con Ornella

Viola è rientrata a Napoli da qualche giorno e ha iniziato a lavorare nella scuola di Bianca Boschi.

La sorella di Patrizio, infatti, è diventata la supplente della figlia di Angela. Il ritorno nel capoluogo campano della giovane Bruni ha portato gioia nei suoi familiari, anche se il rapporto fra sua mamma e Raffaele non è idilliaco nell'ultimo periodo. La moglie di Eugenio ha provato a fare da paciere fra sua madre e il portiere di Palazzo Palladini, con scarsi risultati. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 18 aprile rivelano che Viola avrà una discussione con Ornella.

Un posto al sole, trama 18/4: Viola parla d'amore a Ornella e discutono

Ciò che farà scattare la miccia e innescherà una discussione fra Viola e la dottoressa Bruni sarà un discorso riguardante l'amore.

In particolar modo, l'insegnante di Bianca cercherà di fare capire a sua mamma che non bisognerebbe mai dare per scontata la persona che si ama. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non rivelano ulteriori dettagli in merito a ciò che accadrà fra madre e figlia e se le due donne faranno pace. Nel frattempo, anche fra Chiara e Nunzio crescerà la tensione.

Recentemente, i due fidanzati hanno avuto discussioni a causa della dipendenza dell'imprenditrice dalle sostanze stupefacenti e la tensione fra il figlio di Katia e la giovane Petrone aumenterà.

Un posto al sole, puntata 18/4: Marina ai ferri corti con Roberto

In soccorso ai guai lavorativi di Chiara, arriverà Marina. Giordano, infatti, ha sempre avuto un occhio di riguardo per la figlia di Giancarlo Petrone e tenterà di aiutarla a sottrarsi dal losco piano di Ferri, che avrà mire sull'ingente patrimonio della ragazza.

A quel punto, la moglie di Fabrizio proverà ad affrontare il suo ex marito. Nell'episodio che verrà trasmesso in televisione il 18 aprile ci sarà un nuovo scontro fra Marina e Roberto e l'esito sarà inatteso. Purtroppo, al momento, le anticipazioni dell'episodio non rivelano cosa accadrà fra i due imprenditori. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap partenopea.