Per il mese di maggio è previsto un cambio programmazione sulle reti Rai. Occhi puntati in primis sul finale de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che saluterà definitivamente il pubblico.

Giunge a conclusione anche l'attuale stagione di Detto Fatto, il programma factual del primo pomeriggio di Rai 2, condotto da Bianca Guaccero.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di maggio interesserà in primis la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6.

La fortunatissima soap opera del primo pomeriggio, sarà in onda in daytime fino al 29 aprile, giorno in cui verrà trasmessa l'ultima puntata di questa sesta stagione di grande successo.

A partire dal 2 maggio, Il Paradiso delle signore sparirà dalla programmazione della rete ammiraglia Rai: la soap, come da tradizione, andrà in pausa per tutto il periodo estivo.

L'appuntamento con la soap opera sarà messo in stand-by per tutta la stagione estiva, ma nel frattempo gli attori protagonisti cominceranno le riprese della settima stagione.

Ecco cosa andrà in onda al posto de Il Paradiso 6 in daytime

Il nuovo capitolo de Il Paradiso delle signore, infatti, andrà in onda a partire da settembre in prima visione assoluta Rai e terrà compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione tv 2022/2023.

E cosa andrà in onda al posto della soap opera con Alessandro Tersigni? La Rai ha scelto di puntare su un nuovo prodotto che arriva direttamente dalla Spagna.

Trattasi della soap "Sei Sorelle", che dopo il successo riscontrato in patria, si appresta a far breccia anche nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Rai.

Per quanto riguarda, invece, le novità della programmazione di Rai 2 del prossimo maggio, va segnalata la chiusura di Detto Fatto.

Detto Fatto chiude in daytime: cambio programmazione Rai maggio

Il programma factual che anima il pomeriggio della seconda rete Rai, condotto da Bianca Guaccero, andrà in onda fino al prossimo 5 maggio, dopodiché chiuderà i battenti per questa edizione.

Per la prossima stagione, però, potrebbero esserci delle novità importanti al timone di Detto Fatto, dato che Bianca Guaccero potrebbe uscire di scena dalla conduzione e lasciare le redini del programma pomeridiano di Rai 2 nelle mani di un'altra presentatrice.

Tra le novità della programmazione di prima serata, invece, spicca il ritorno di Boss in incognito, che sarà in onda a partire dal prossimo 12 maggio.

Di lunedì sera, invece, è confermato il ritorno di Made in Sud, lo show comico che quest'anno sarà condotto da Lorella Boccia con il rapper Clementino, reduce dal successo ottenuto nelle vesti di giudice a The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Eurovision 2022 e David di Donatello nella programmazione Rai di maggio

Su Rai 1, invece, a maggio sono previsti due eventi di grande importanza per lo spettacolo, il cinema e la musica. Il primo è la serata dei Premi David Di Donatello 2022, che sarà condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Drusilla Foer e sarà trasmessa l'11 maggio in prime time.

Sabato 14 maggio, invece, sarà la volta della finalissima di Eurovision Song Contes, lo show musicale che quest'anno va in onda in diretta da Torino e vedrà alla conduzione il trio composto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

In gara, per l'Italia, ci saranno Mahmood e Blanco, gli artisti vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Brividi", che ha scalato le classifiche di vendita.