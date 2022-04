Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo maggio 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime ma anche quella della prima serata, dove ci saranno delle novità importanti.

Occhi puntati in primis sulla soap opera Il Paradiso delle Signore 6 che chiuderà i battenti e saluterà definitivamente il pubblico. Spazio poi alla riproposizione dei film de Il Commissario Montalbano, che torneranno in onda in prime time sulla rete ammiraglia.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai maggio 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione del mese di maggio riguarderà in primis la fascia del pomeriggio di Rai 1, dove ci sarà la sospensione de Il Paradiso delle signore 6 dal daytime.

La soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, saluterà il pubblico il prossimo 29 aprile con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione assoluta.

A partire da lunedì 2 maggio, però, non ci sarà spazio per le repliche della soap così come accadeva negli anni passati.

Per quest'anno, infatti, in casa Rai hanno scelto di puntare su una nuova soap opera che debutterà nella fascia del pomeriggio.

Sei Sorelle è la nuova soap del pomeriggio Rai: da settembre torna Il Paradiso 7

Trattasi di "Sei Sorelle", una serie spagnola che arriverà a popolare la fascia del pomeriggio e che terrà compagnia al pubblico per tutto il periodo dell'estate, con episodi inediti che andranno in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Di conseguenza, la soap italiana ambientata nel celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, tornerà in onda nuovamente a partire dal prossimo mese di settembre, quando comincerà la settima stagione de Il Paradiso delle signore, già confermata nella stagione tv 2022/2023.

E poi ancora, il cambio programmazione Rai del mese di maggio, riguarderà anche la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno de Il Commissario Montalbano.

Ritorna Montalbano, chiude Don Matteo 13: cambio programmazione Rai maggio

La celebre serie-tv poliziesca con protagonista Luca Zingaretti e tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, sarà riproposta in prime time, la domenica sera.

Dal 1° al 22 maggio, infatti, sono previsti degli episodi restaurati delle primissime stagioni de Il Commissario Montalbano, che andranno in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Maggio sarà anche il mese in cui giungerà a conclusione la tredicesima stagione di Don Matteo, la storica fiction Rai che quest'anno è stata caratterizzata dal debutto in scena di Raoul Bova.

Il 21 maggio, invece, sempre in prime time su Rai 1 è prevista una serata omaggio dedicata al ricordo di Raffaella Carrà, a circa un anno dalla sua scomparsa.