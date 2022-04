La coppia costituita da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nata durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip delle edizioni passate. La loro relazione torna ad essere sulla bocca di tutti in seguito a dei rumors sul loro conto. In particolare, alcuni esperti di Gossip, Alessandro Rosica e Gabriele Parpiglia, hanno dichiarato pubblicamente di avere delle notizie che riguardano possibili tradimenti avvenuti all'interno della coppia.

Il possibile tradimento di Cecilia Rodriguez

Durante il pomeriggio di ieri, 14 aprile, Alessandro Rosica, investigatore social, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram delle informazioni sulla coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

In particolare, ha fatto riferimento ad un possibile tradimento del ciclista trentino con una donna non famosa. Rosica, inoltre, ha rincarato la dose dichiarando che avrebbe le prove per dimostrare la verità, ma non le pubblicherebbe per il rispetto della donna in questione.

Sul suo profilo social si può leggere: "Ignazio Moser ci ricasca di nuovo e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa, tradendo così Cecilia per l'ennesima volta".

Anche Parpiglia conferma il tradimento di Cecilia Rodriguez

Inoltre, sotto lo stesso post pubblicato da Alessandro Rosica, altro esperto di gossip, ha confermato la notizia, scrivendo: "Infatti non è la prima volta". I due hanno avviato un botta e risposta su Instagram, dal quale emergono dettagli sulla possibilità che Ignazio Moser abbia tradito la sua fidanzata Cecilia Rodriguez altre volte.

Infatti, Rosica ha poi dichiarato di avere numerose documentazioni per poter provare quanto detto. In ogni caso sembra non ci sia stato alcuno scompiglio nella coppia.

Le reazioni di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo la pubblicazione del post sulla pagina di Alessandro Rosica, i due fidanzati, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non hanno reagito in alcun modo.

Almeno non subito. Infatti una loro risposta si è fatta attendere. Poco prima della diretta del ciclista trentino con Isola Party, la modella argentina ha pubblicato una loro foto che li ritrae in perfetta armonia. Il gesto potrebbe significare che, in realtà, tra di loro non c'è alcun problema e che la coppia non si lascia travolgere dai rumors sul loro conto.

Inoltre, Moser ha anche pubblicato una storia ritraendo la sua fidanzata intenta a cucinare. Pertanto, sembra che non si siano lasciati sconvolgere dagli avvenimenti e che non ci sia affatto aria di crisi.