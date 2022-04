Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la fiction Don Matteo. La Serie TV, giunta alla tredicesima stagione, tornerà in onda giovedì 7 aprile con il secondo episodio, che stando alle anticipazioni si prospetta piuttosto movimentato e ricco di colpi di scena.

Anna apparirà un po' giù di morale a causa della fine della sua storia con Sergio, tuttavia farà di tutto per cercare di dimenticarlo. Cecchini, che ha un forte senso di protezione nei confronti di quest'ultima, sarà preoccupato per lei. I suoi timori saranno acuiti da una serie di equivoci, i quali erroneamente gli faranno credere che la giovane carabiniera voglia compiere un gesto estremo.

Marco, intanto, si riavvicinerà molto ad Anna: fra i due i sentimenti sembreranno mai essersi sopiti del tutto. Al contempo, però, Nardi diventerà un punto di riferimento anche per la giovane Anseschi, con il quale instaurerà un rapporto fatto di complicità e leggerezza.

Don Matteo, anticipazioni seconda puntata: Olivieri vuole dimenticare Sergio

La seconda puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì 7 aprile, vedrà Anna alle prese con i suoi problemi sentimentali. La ragazza dovrà fare i conti con una nuova delusione sentimentale, tuttavia non è di certo la tipa che si lascia abbattere. Pertanto continuerà a svolgere il suo lavoro in modo impeccabile, cercando inoltre di archiviare quanto prima la sua relazione con Sergio.

Tuttavia il maresciallo, il cui senso di protezione verso la giovane risulta essere molto forte, non riuscirà a non essere in ansia per lei, temendo che stia soffrendo a causa di La Cava.

Spoiler 7 aprile: Cecchini chiede a Nardi di star vicino ad Anna

Stando alle anticipazioni della seconda puntata in onda il 7 aprile, il maresciallo Cecchini finirà per fraintendere alcuni comportamenti di Anna, arrivando a credere che la ragazza voglia togliersi la vita.

Pertanto, per proteggerla chiederà a Marco di starle vicino. Nardi accetterà di buon grado, diventando per la giovane Olivieri una buona compagnia, con cui condividere momenti di svago. Fra i due sembrerà ricrearsi una certa sintonia.

Al contempo, però, qualcuno potrebbe mettere gli occhi su Marco, facendo in modo che non si dichiari alla sua ex.

Si tratta di Valentina, che sembrerà adattarsi alla vita di Spoleto, trovando nel PM una figura di riferimento, con cui trascorrere piacevolmente del tempo insieme.

Don Matteo aiuterà un ragazzo di nome Federico

Messe da parte le vicende personali dei protagonisti, le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo preannunciano che si indagherà sull'omicidio di un avvocato.

L'episodio si aprirà con la fuga per le vie di Spoleto di un ragazzo di nome Federico. L'adolescente, scappando, si imbatterà nel parroco che gli chiederà dove stia andando. Poco dopo, nella casa da cui l'adolescente è fuggito, verrà rinvenuto il corpo senza vita di un avvocato. Federico sarà subito iscritto nel registro degli indagati, ma Don Matteo farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.