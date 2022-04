Giovedì 7 aprile sarà trasmessa su Rai 1 la seconda delle dieci puntate totali previste della Serie TV italiana "Don Matteo". Il primo episodio ha ottenuto ascolti record, con oltre 6 milioni di spettatori ed uno share che si è avvicinato al 30%, segno del grande affetto che gli italiani nutrano per la serie prodotta dalla Luxe Vide.

In base alle trame del secondo episodio in onda il 7 aprile, il maresciallo Cecchini temerà che Anna voglia togliersi la vita a causa di Sergio ed organizzerà attorno a lei un cordone sanitario per non lasciarla mai sola.

In realtà si tratterà di un equivoco, ma sarà l'cccasione per far riavvicinare il capitano ed il Pm. Inoltre quest'ultimo e Valentina si avvicineranno sempre di più.

Trame 'Don Matteo': a Spoleto viene ritrovato ucciso un avvocato

Il 7 aprile andrà in onda alle ore 21:25, subito dopo l'edizione serale dei "Soliti Ignoti", la seconda puntata della tredicesima stagione della fiction tv "Don Matteo", magistralmente diretta da Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone. In base alle trame del secondo episodio dal titolo "Amore e rabbia", a Spoleto sarà ritrovato ucciso un avvocato e gli inquirenti cercheranno di fare luce sull'accaduto.

In seguito Don Matteo si imbatterà in un giovane di nome Federico, che si scoprirà stava proprio fuggendo dall'abitazione della vittima.

Il ragazzo sarà immediatamente messo tra i sospettati più accreditati per l'omicidio, ma il parroco non si farà fermare dal suo carattere irascibile e si metterà in azione per scoprire la verità e scagionarlo da tutte le accuse. Tra i due si creerà uno speciale rapporto.

Anticipazioni 'Don Matteo': Anna vuole dimenticare Sergio

Secondo le anticipazioni televisive della seconda puntata, Nardi sarà diviso tra il capitano Oliveri e Valentina, la figlia del colonnello Anceschi. Quest'ultima ormai saprà come muoversi a Spoleto e avrà i suoi punti di riferimento nel maresciallo Cecchini, ma soprattutto quello del PM.

Inoltre Anna sarà delusa per il fatto che Sergio non ha cercato più lei ed Ines e pertanto farà di tutto per scordarselo. A starle vicina ci sarà il maresciallo, che però fraintenderà ogni singola cosa che vedrà.

Tra le altre cose, il trailer di questa settimana ci fa vedere come Cecchini riferirà a Don Matteo che Anna ha tentato di togliersi la vita ed inviterà Nardi a controllare ogni sua singola mossa. Una volta arrivato nel luogo, Marco vedrà il capitano scavalcare una ringhiera. La donna però gli dirà espressamente che non è assolutamente sua intenzione uccidersi. Nonostante queste rassicurazioni, il maresciallo opterà per creare quello che lui stesso ha definito un cordone sanitario. Il capitano pertanto si troverà sempre circondata da tante persone, ma l'unica compagnia che non disdignerà sarà quella di Marco. Infine si assisterà ad un dialogo tra Valentina e Nardi, nel corso del quale la ragazza ribadirà fermamente che non esiste l'amicizia tra uomo e donna.