Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Anna e Salvatore: i due, infatti, dopo aver superato un bel po' di peripezie e di ostacoli, riusciranno finalmente a coronare il loro grande sogno d'amore.

Per la giovane coppia protagonista di questa sesta stagione, sarà il momento di convolare a nozze anche se, la sposa, non sarà del tutto sincera con il suo amato Salvatore. La bella Anna, come svelato dall'attrice Giulia Vecchio, nasconde un segreto al suo sposo.

Anna e Salvatore convolano a nozze: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Anna e Salvatore arriverà il momento di pronunciare il fatidico sì sull'altare.

I due giovani innamorati si ritroveranno così a condividere questo giorno di grande gioia e felicità in compagnia delle tantissime persone che fanno parte ormai delle loro vite.

Una grande festa che potrà contare anche sulla presenza della piccola Irene, la figlia di Anna Imbriani nata da una precedente relazione della donna.

La bambina, contrariamente a tutte le aspettative, comunicherà alla sua mamma di essere disposta a trasferirsi a Milano con lei, per vivere nella stessa casa che la donna condividerà con il suo amato Salvatore.

Anna Imbriani nasconde un segreto a Salvatore

Insomma l'amore e la felicità la farà da padrone in questo attesissimo giorno, dove il giovane figlio di Agnese riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle le sue precedenti delusioni sentimentali.

Eppure, Anna non sarà sincera al 100% con Salvatore: la ragazza, infatti, andrà all'altare nascondendo un segreto che riguarda proprio sua figlia.

Come svelato dall'attrice Giulia Vecchio in una recente intervista, Anna non dirà tutta la verità a Salvo in merito alla piccola Irene e lo farà in primis perché teme il suo giudizio negativo.

'Anna teme il giudizio di Salvatore', svela l'attrice Giulia Vecchio de Il Paradiso delle signore 6

"Anna in fondo teme il giudizio di Salvatore e della sua famiglia, e dunque non avrebbe mai potuto rivelare di essere stata così ingenua da fare una figlia con un uomo sposato e di essere fuggita con un altro uomo perché il padre non gliela sottraesse", ha svelato l'attrice parlando di questo segreto che animerà le trame de Il Paradiso delle signore.

Ed è proprio da questa intricata situazione e da questo segreto che custodisce, che nasce la totale devozione di Anna nei confronti della piccola Irene, pronta ad esaudire ogni desiderio di sua figlia, pur di vederla crescere felice.

Quale sarà la reazione di Salvo quando la verità su questo segreto verrà a galla? Lo scopriremo ne Il Paradiso delle signore 7.