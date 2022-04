L'appuntamento con il serale di Amici 21 è confermato per questo sabato 23 aprile, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata di questa fortunatissima edizione.

I colpi di scena non mancheranno, dato che la gara entrerà sempre più nel vivo in vista dell'avvicinarsi delle battute finali di questa ventunesima edizione.

Ma chi rischia l'eliminazione da questa sesta puntata dello show? Tra i candidati alla possibile uscita spicca il nome del ballerino Nunzio, tra gli allievi più criticati e bersagliati di questa edizione.

Sesta puntata Amici 21 serale, anticipazioni: Luigi in sfida con Alex

Nel dettaglio, le anticipazioni della sesta puntata di Amici 21 in programma questo sabato sera in prime time su Canale 5, rivelano che non mancheranno le nuove sfide dirette che vedranno coinvolti i concorrenti che sono rimasti in gara e che si giocheranno il tutto per tutto per riuscire ad accedere alla prossima puntata.

Tra le sfide previste in questo sesto appuntamento con il serale, vi è quella avanzata dal prof Rudy Zerbi, che ha scelto di mettere alla prova Luigi e Alex.

I due cantanti dovranno cimentarsi in una sfida che sarà basata sul groove: a decidere chi avrà la meglio saranno i tre giurati dello show.

Michele e Dario messi in sfida dalla prof Celentano ad Amici 21

E poi ancora, le anticipazioni della prossima puntata di Amici 21 rivelano che anche la prof Alessandra Celentano ha scelto di non restare a guardare e di proporre nuove sfide dirette.

Una di queste è quella che vedrà contrapposti Michele e Dario, i quali dovranno cimentarsi nella realizzazione di una coreografia neoclassica che metteranno in scena nel corso della sesta puntata.

A tal proposito, la prof Celentano non ha perso occasione per bacchettare duramente Dario, invitandolo a essere umile e a non fare lo "spocchioso", dato che è ancora un allievo e quindi ha tanto da imparare.

Chi rischia l'eliminazione dalla sesta puntata di Amici 21 del 23 aprile

Ma chi sarà eliminato da questa sesta puntata del serale di Amici 21?

Al momento, tra i concorrenti che sono rimasti in gara, tre sono quelli che rischiano maggiormente di essere fatti fuori dal programma di Maria De Filippi.

Uno di questi è il giovane ballerino Nunzio, tra i concorrenti più bersagliati di questa edizione e più volte finito al ballottaggio eliminatorio finale.

Occhi puntati anche su Serena: la ballerina del team di Raimondo Todaro è più volte finita a rischio eliminazione ma, fino a questo momento, si è sempre salvata.

Tra quelli a rischio eliminazione spicca anche il nome di Dario: il ballerino, la scorsa settimana, si è ritrovato al ballottaggio finale contro Carola e si è salvato ma, in questa sesta puntata di Amici 21 trasmessa il 23 aprile, potrebbe uscire di scena definitivamente.