Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera per le puntate da lunedì 18 a venerdì 22 evidenziano che il lungo e appassionante bacio che si sono scambiati Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) farà fantasticare la stilista che possa iniziare una storia romantica col commendatore. Il padre di Marta (Gloria Radulescu), invece, vorrà far presente alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) quanto ci tiene a lei.

Adelaide, intanto, darà un ultimatum al cognato, il quale deciderà di allontanarsi dalla giovane Ravasi, nel frattempo quest'ultima riceverà una ghiotta proposta di lavoro dagli Stati Uniti. Flora, infine, penserà che sia doveroso per la sua carriera accettare la proposta professionale americana e comunicherà la scelta presa al commendatore Umberto.

Il ruolo di stilista dell'atelier andrebbe rimpiazzato qualora Flora dovesse dimettersi

Entrata in punta di piedi all'inizio della sesta stagione, la stilista Flora si è pian piano guadagnata la stima dei colleghi grazie al successo che hanno ottenuto, a parte qualche piccola eccezione, le sue collezioni di vestiario.

Oltre che impressionare i telespettatori col suo talento creativo, la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi) ha fatto palpitare il cuore degli stessi grazie al fugace flirt avuto con Umberto Guarnieri.

Complice la fuga momentanea della contessa Adelaide, il commendatore e la stilista avevano trascorso una notte di passione, la quale aveva sensibilmente inciso sul loro rapporto.

Se da un parte Flora aveva perso la testa per Umberto, dall'altro lato per Guarnieri tale parentesi focosa non aveva un gran significato, in quanto l'uomo era parso più preoccupato per la scomparsa della cognata.

Un bacio tra Umberto e Flora di fronte agli occhi sgomenti di Adelaide, però, stravolgerà completamente le carte in tavola. La contessa, come anticipato, darà un aut aut al cognato e quest'ultimo sceglierà di stare lontano dalla stilista.

Forse anche per la controversa scelta del commendatore, la giovane Ravasi sembrerà intenzionata a lasciare il Paradiso e, nel caso in cui ciò dovesse accadere, sarà necessario rimpiazzare prontamente la figura della stilista.

Gabriella potrebbe sostituire Flora per il ruolo di stilista dell'atelier

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore 6 andato in onda il 24 settembre, lo staff della boutique aveva organizzato una festicciola per salutare l'ex stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) in vista della sua partenza per Parigi, assieme al marito Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentino) e alla suocera Delfina.

Lo striscione preparato dai dipendenti in quell'occasione titolava "Buon viaggio Gabriella", quasi come se volessero augurare un semplice "Arrivederci" anziché un freddo "Addio" alla bella Rossi.

Qualora Flora dovesse decidere di accettare la proposta professionale americana e, quindi, dimettersi dal Paradiso delle Signore, Vittorio potrebbe proporre a Gabriella di tornare a essere la stilista dell'atelier e, magari, la moglie di Cosimo accettare di buon grado.

Come reagirebbe Salvatore a un eventuale ritorno di Gabriella?