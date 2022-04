La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le prossime trame della soap opera italiana raccontano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), a seguito della scoperta della liaison tra l'ex e Stefania, ricatterà la giovane Colombo (Grace Ambrose). La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) porrà Colombo junior dinanzi a un bivio: continuare il flirt con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) oppure salvare dalla galera la madre Gloria Moreau (Lara Komar).

Spaventata dall'idea che la mamma possa finire dietro le sbarre, Stefania rivelerà a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) di aver intenzione di lasciare Marco, nel frattempo quest'ultimo invece sarà intenzionato a proporre un fidanzamento ufficiale alla sua amata.

La figlia di Ezio (Massimo Poggio), però, rifiuterà l'anello di fidanzamento del rampollo di casa Di Sant'Erasmo, mentre Gloria sceglierà di costituirsi alla polizia. Marco, infine, raggiungerà Stefania al matrimonio di Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

La vendetta di Gemma verso Stefania

Il carattere subdolo e rancoroso di Gemma è emerso in diverse occasioni nel corso della stagione attuale de Il Paradiso delle Signore 6.

La prima volta che i telespettatori hanno potuto accorgersi della natura comportamentale della cavallerizza del Circolo è stato quando ha origliato una conversazione tra la madre Veronica e la capo commessa Gloria. Da quel dialogo tra le due donne, Zanatta junior aveva scoperto la vera identità di Moreau.

Spaventata che la presenza di Gloria potesse insidiare la sua famiglia, Gemma aveva inviato una lettera minatoria alla capo commessa.

Tale lettera fece spaventare la mamma di Stefania ma non ebbe alcuna conseguenza, ripercussioni che invece, come anticipato, avrà il ricatto avanzato dalla giovane Zanatta alla giovane Colombo. Gloria, difatti, deciderà di costituirsi alla polizia per salvaguardare l'amore tra Stefania e Marco.

Gloria potrebbe evitare la galera qualora il reato cadesse in prescrizione

Il motivo per il quale Gloria ha cambiato identità risale a molti anni prima, quando ancora la famiglia Colombo era unita. Moreau faceva l'ostetrica e una sera bussò alla sua porta di casa una donna in stato interessante che versava in gravi condizioni.

In quell'occasione, la moglie di Ezio si accorse che era possibile salvare o il bimbo oppure la madre, quindi dovette prendere una decisione repentina in merito e scelse la seconda opzione.

Nonostante la paziente sia stata tratta in salvo, il mattino seguente il marito della stessa denunciò Gloria con l'accusa di praticare aborti. Pratica non ancora legale all'epoca. La donna, viste le circostanze, si rese conto che sarebbe stato meglio darsi alla fuga per evitare di finire in galera.

Così, di comune accordo col marito Ezio, la donna espatriò in Francia e cambiò il cognome da Morelli a Moreau, mentre a Stefania venne detto che la madre era deceduta.

Essendo passati circa vent'anni dall'accaduto, il presunto reato commesso da Gloria potrebbe essere caduto in prescrizione. Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Moreau eviterebbe il carcere.