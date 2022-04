L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per la giornata del 7 aprile, quando in prima visione assoluta andrà in onda una nuova puntata su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Stefania: i due soffrono a distanza e, come se non bastasse, il giovane nipote della contessa si ritroverà messo alle strette proprio da sua zia.

Occhi puntati anche su Dante che coinvolgerà la piccola Serena in un progetto legato al grande magazzino, tenendo all'oscuro completamente Vittorio Conti, che non la prenderà per niente bene.

Marco incastrato su Gemma da sua zia Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 7 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma il 7 aprile 2022 in prima visione assoluta, rivelano che Adelaide deciderà di organizzare una cena speciale con la famiglia Colombo.

Lo scopo della contessa sarà quello di ufficializzare il fidanzamento tra Marco e la giovane Gemma.

La contessa organizzerà tutto tenendo all'oscuro Marco che, nel momento in cui scoprirà la verità dei fatti su questa cena, si sentirà incastrato.

Come se non bastasse, il nipote di Adelaide apparirà sempre più sofferente perché ormai ha capito di provare un vero sentimento nei confronti di Stefania, che ha fatto breccia nel suo cuore.

Stefania continua a soffrire per Marco

La trama de Il Paradiso delle signore, rivela che pure Stefania non potrà fare finta di nulla, dopo quello che c'è stato con Marco.

La giovane figlia di Ezio e Gloria, continuerà a soffrire moltissimo per questa situazione che la vede distante da Marco e, per questo motivo, sentirà il bisogno di sfogarsi e di parlare con sua mamma, alla quale svelerà le sue pene d'amore per il nipote della contessa.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Quale sarà la scelta finale di Marco dopo essere stato incastrato dalla zia su questa cena di fidanzamento con Gemma? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Vittorio furioso con Dante: anticipazioni Il Paradiso 6 del 7 aprile 2022

E poi ancora, le anticipazioni della prossima puntata de Il Paradiso delle signore in programma il 7 aprile su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per gli intrighi di Dante.

Il perfido Romagnoli coinvolgerà Serena in un progetto legato al grande magazzino: una iniziativa che verrà portata avanti tenendo all'oscuro Vittorio Conti, che non la prenderà affatto bene, dato che Dante si sta intromettendo sempre più all'interno delle sue vicende familiari.

Intanto Flavia ha bisogno di una nuova alleata per far sì che il suo piano possa diventare realtà. Per questo motivo ne parlerà con Fiorenza, che non si tirerà affatto indietro e diventerà così il suo nuovo braccio destro.