Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate previste dal 28 marzo al 1° aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena inaspettati.

Occhi puntati sul triangolo che vede protagonisti Stefania, Marco e Gemma: per il ragazzo arriverà il momento di affrontare una volta per tutte la situazione e far chiarezza con se stesso e con quello che prova.

Intanto Flora farà i conti con l'ennesima delusione che le verrà inflitta da Umberto, mentre Salvatore prenderà la decisione di andare via da Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 1° aprile: Marco mette alle strette Stefania

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda fino al prossimo 1° aprile 2022 in prima visione assoluta, rivelano che Stefania non gradirà il fatto che la sua sorellastra le abbia raccontato un bel po' di bugie, circa il suo rapporto con Marco.

È stato proprio il nipote della contessa a offrire un riparo alla venere nei giorni in cui è scappata via di casa e, questa notizia, Gemma l'ha scoperta solo in un secondo momento e non tramite la sua sorellastra.

Il rapporto tra le due, quindi, subirà una battuta d'arresto e per Gemma non sarà facile accettare questa situazione.

Ma non è finita qui, perché nel frattempo Marco comincerà a essere in forte crisi e si renderà conto di non avere le idee chiare sul da farsi e sulla situazione sentimentale che sta vivendo.

Stefania rifiuta Marco e fa chiarezza

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 1° aprile 2022, rivelano che il ragazzo si convincerà del fatto che Stefania provi qualcosa nei suoi confronti, motivo per il quale non si farà problemi ad affrontare la ragazza in un "faccia a faccia" inaspettato.

Peccato, però, che la reazione della figlia di Ezio e Gloria non sarà delle migliori: Stefania non si farà problemi a rifiutare Marco, smentendo così quelle che sarebbero le sue illazioni e confermando di fatto di non provare alcun sentimento nei suoi confronti.

Insomma Marco verrà respinto da Stefania, ma sarà davvero così?

La venere non prova nulla nei suoi confronti, oppure sta mentendo per il bene della sorellastra?

Flora delusa da Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 28 marzo - 1 aprile

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 28 marzo in poi su Rai 1, rivelano che Umberto regalerà a Flora degli orecchini preziosi.

La stilista, che ormai ha confessato di essere innamorata di lui, fraintenderà il gesto credendo che voglia dire altro.

Di conseguenza, Umberto si ritroverà in difficoltà e finirà per deludere ancora una volta Flora, la quale respingerà ogni tentativo del Commendatore di poter mettere una pietra sopra alle loro incomprensioni.

Salvatore vuole andare via e delude Marcello: spoiler Il Paradiso 6

Occhi puntati anche su Salvatore: le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il giovane barista del grande magazzino maturerà la decisione di allontanarsi per un po' di tempo da Milano e provare così a cambiare aria, dopo l'ennesima delusione dal punto di vista sentimentale.

Una scelta coraggiosa quella di Salvo che, tuttavia, finirà per deludere il suo socio e collaboratore Marcello, profondamente amareggiato da questa notizia che non ha scoperto direttamente dal suo amico, bensì per vie traverse.