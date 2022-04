Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 la settimana prossima, da lunedì 11 a venerdì 15 aprile ci saranno tantissime novità. In particolare, Riccardo e Rossella vivranno un momento difficile a causa dell'arrivo del fratello dell'uomo che riaprirà vecchie ferite. Il medico allora avrà un nuovo confronto con Virginia e ciò farà ingelosire nuovamente la figlia di Silvia che prenderà una decisione definitiva.

Chiarafarà una scelta difficile sotto ricatto di Roberto e Lara.

Invece, Micaela sarà appena tornata da Berlino e farà una proposta a Niko e Jimmy.

Riccardo e Rossella vivranno un momento difficile a causa dell'arrivo del fratello di lui

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Riccardo e Rossella saranno alle prese con l'arrivo del fratello dell'uomo che non farà altro che riaprire le vecchie ferite mai rimarginate tra i due. Tutto ciò non farà altro che spingere il medico ad avere un altro confronto con Virginia. Nel frattempo però, la figlia di Silvia sarà molto preoccupata per questo nuovo momento di vicinanza del suo uomo con la sua ex e per questo prenderà una decisione definitiva.

Bianca sarà nuovamente sotto pressione a causa di una nuova sfida della web-challenge.

A causa di ciò, la bambina sarà sempre più insofferente nei confronti di Franco e Giulia. Inoltre, Bianca vorrà finire a tutti i costi questa difficile sfida che le sarà stata assegnata: questa volta sarà il cellulare di Viola a finire nel mirino della bambina.

Chiara prenderà una decisione difficile sotto ricatto di Roberto e Lara

Poco dopo, Nunzio farà un altro tentativo per allontanare Chiara dalla cocaina, ma Lara continuerà nel suo piano. In particolare, la donna organizzerà una sorpresa alla quale Petrone non resterà indifferente.

Nel mentre, Michele sarà all'oscuro di tutti i problemi di Chiara e per questo si convincerà che tra loro sia solo un problema relazionale.

Allo stesso tempo però, Petrone verrà messa alle strette e dovrà prendere una decisione molto difficile, in quanto sarà sotto ricatto di Roberto e Lara.

Successivamente, Fabrizio preparerà una sorpresa romantica a Marina. Quest'ultima però starà ancora vivendo un momento di crisi e penserà che sia arrivato il momento di decidere le sorti del suo matrimonio con Fabrizio.

Intanto Raffaele si farà confortare da un aiutante del tutto inaspettato, proprio quando Ornella sarà fuori casa perché a lavoro in ospedale. Invece, Micaela che sarà tornata da poco da Berlino, farà una proposta a Niko e Jimmy.