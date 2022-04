Nell’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 29 aprile su Rai 1, Anna e Salvatore saranno pronti per il giorno delle loro nozze. In onore della cerimonia, il grande magazzino verrà chiuso per un giorno e i dipendenti parteciperanno alla grande festa.

Nel frattempo Gloria avrà degli strani dubbi riguardo la situazione venutasi a creare e cercherà di capire qualcosa in più: la donna si renderà conto che sua figlia Stefania ha rinunciato al suo amato Marco, per evitare che lei venga denunciata da Gemma.

Il Paradiso 6, ultima puntata 29/4: Anna e Salvatore si preparano per il matrimonio

Nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6, trasmessa il 29 aprile, Anna e Salvatore si prepareranno per il loro matrimonio, mentre il grande magazzino verrà chiuso per un giorno, poiché tutti i dipendenti parteciperanno alla grande festa.

Gloria, invece, avrà alcuni sospetti e scoprirà che sua figlia si è allontanata da Marco Di Sant’Erasmo (Moisè Curia), per proteggere lei dai ricatti di Gemma. Sarà così che Moreau deciderà di agire, per aiutare Stefania e si confronterà direttamente con Marco: la donna cercherà di consigliare il giovane al meglio, affinché possa riconciliarsi con la sua amata.

Gloria si costituisce alla polizia

Dopo aver parlato con Marco di Sant’Erasmo, Gloria (Lara Komar) sarà desiderosa di alleviare i problemi di sua figlia, così prenderà una decisione improvvisa: Moreau andrà a costituirsi alla polizia, senza avvisare nessuno, nemmeno Stefania. Ludovica Brancia, invece, accetterà di partire insieme a Ferdinando Torrebruna.

Al contempo Marcello non farà altro che pensare alla sua ex fidanzata e sarà convinto di poterla riconquistare, così proverà a fermare la sua partenza per la Grecia. Successivamente Dante Romagnoli (Luca Bastianello) restituirà ad Adelaide le quote del Paradiso, ma sarà ignaro della vendetta che la donna sta pianificando contro Umberto.

Marco e Stefania si baciano

Marco Di Sant’Erasmo sarà notevolmente angosciato, dopo che Stefania ha rifiutato il suo anello di fidanzamento: il giovane, però, non perderà le speranze e deciderà di concedersi subito una nuova possibilità. Sarà così che Marco raggiungerà Stefania al matrimonio di Anna e Salvatore e una volta arrivato, non ci vorrà molto prima che incontri la sua amata. La ragazza cambierà idea e non penserà più al ricatto di Gemma. Alla fine, Marco e Stefania non riusciranno più a reprimere i propri sentimenti e si lasceranno andare in un bacio appassionato.