Il Paradiso delle signore 7 tornerà nella stagione tv 2022/2023 di Rai 1. La soap opera è confermata nel palinsesto della rete ammiraglia, alla luce degli ottimi risultati dal punto di vista auditel, riscontrati nel corso di questa ultima stagione.

Un successo su tutta la linea per questa soap che ha saputo intercettare il gradimento del pubblico over ma anche di una vasta fetta di giovani e giovanissimi, che si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti.

Sta di fatto che, ad oggi, gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le nuove trame della settima stagione, ma chi ci sarà nel cast e chi, invece, potrebbe uscire di scena?

Tra quelli a rischio, spicca il nome di Gloria Moreau.

Chi resta nel cast de Il Paradiso 7: confermati Umberto, Flora e Adelaide

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che gli spettatori dovranno attendere tutta l'estate prima di rivedere in onda i nuovi episodi della soap opera.

La messa in onda, infatti, è confermata a partire dal prossimo mese di settembre in prima visione assoluta su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, in queste settimane, gli sceneggiatori e autori della soap, sono già in fase di studio per mettere a punto quelli che saranno gli intrighi delle prime puntate di questa settima stagione.

Le riprese ufficiali, infatti, cominceranno verso fine maggio e andranno avanti per buona parte di questa stagione estiva.

Ma chi saranno i protagonisti de Il Paradiso delle signore 7? Confermata la presenza della coppia composta da Umberto e Flora.

Adelaide pronta a vendicarsi di Umberto Guarnieri

Dopo essere usciti allo scoperto con il loro amore, i due non lasceranno Milano (così come si era ipotizzato in un primo momento) ma continueranno ad essere protagonisti indiscussi delle vicende del grande magazzino.

A confermate questa novità è stato l'attore Roberto Farnesi, il quale ha svelato che Umberto e Flora vivranno il loro amore ma dovranno anche fare i conti con la perfidia della contessa Adelaide, la quale sembra essere intenzionata a vendicarsi del commendatore.

Insomma questa love story tra Umberto e la giovane Ravasi non avrà affatto vita semplice e, a questo punto, bisognerà capire quali saranno gli intrighi che metterà a punto la contessa per prendersi la sua rivincita.

Situazione diversa, invece, per Gloria Moreau. L'ex moglie di Ezio, infatti, potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7, dopo che ha scelto di costituirsi alla Polizia e quindi assumersi le sue responsabilità per quel reato compiuto diversi anni prima.

Gloria e Stefania potrebbero uscire dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Di conseguenza, nel primo periodo della settima stagione, la donna potrebbe non comparire in quanto si ritroverebbe a scontare la sua pena in carcere.

Occhi puntati anche sulle vicende di Marco e Stefania: i due riusciranno a far trionfare il loro amore ma, dopo aver superato vvarie prove, potrebbero decidere di lasciare definitivamente Milano e di trasferirsi in un'altra città.

Non si esclude, quindi, che la giovane coppia composta da Stefania e Marco possa uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7, per vivere l'amore in modo spensierato e senza troppi occhi indiscreti addosso.