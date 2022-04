Il 27 aprile, è stata registrata la settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Stando ad alcune indiscrezioni pubblicate sui social, sembra che non siano mancati i classici battibecchi tra gli insegnanti. Inoltre, anche questa volta, gli allievi sono stati messi a dura prova fino alla fine. D'altro canto, però, sembra che Raimondo Todaro si sia scatenato anche nei confronti del ballerino della maestra Alessandra Celentano, ossia Michele Esposito.

Il battibecco tra Todaro e Michele ad Amici 21

Nel corso della registrazione della settima puntata del serale di Amici 21, sono accadute davvero tante cose.

In particolare, Michele è stato schierato diverse volte durante la serata, per dimostrare tutto il suo talento e la sua versatilità. Proprio mentre stava per esibirsi contro Sissi, l'insegnante di latino, Raimondo Todaro, si è rivolto al ballerino di danza classica dicendogli che avrebbe potuto vincere, contro la cantante, soltanto per un colpo di fortuna.

Dopo una tale frecciatina, l'allievo di Alessandra Celentano si è sentito molto offeso, pertanto ha subito voluto prendersi una rivincita nei confronti dell'insegnante della squadra avversaria, chiedendogli delle informazioni inerenti ad un coreografo. A tale domanda, Todaro non ha saputo rispondere ed è rimasto, inizialmente, in silenzio, finché non ha deciso di fare un altro nome appartenente al mondo del latino-americano.

Inoltre ha aggiunto: "A ognuno il suo, Michele".

Le reazioni del web alle anticipazioni sul serale di Amici 21

Poco dopo essere state pubblicate le anticipazioni, inerenti la registrazione della settima puntata del serale di Amici 21, i diversi utenti non si sono trattenuti nel dire la propria opinione sul battibecco tra Todaro e Michele.

In particolare, non sono mancate le critiche nei confronti dell'insegnante. Difatti, alcuni utenti, hanno commentato dicendo: "Che maleducato" oppure "Michele è di una bravura fenomenale. Non so come Todaro possa dire certe cose". Altri, invece, sono stati ancora più critici verso Raimondo: "Ignorante, inutile e fastidioso come la sua voce".

D'altronde, non è la prima volta che l'insegnante viene attaccato sui social dai vari utenti. Proprio di recente, infatti, dopo che Todaro ha lanciato un guanto di sfida tra Michele e Serena, diversi fan hanno criticato la sua scelta. In particolare, è possibile leggere sotto le pagine social ufficiali del programma, commenti come: "Todaro ridicolo".

Gli allievi eliminati nel corso del serale di Amici 21

Giunti, ormai, alla settima puntata del serale di questa edizione di Amici, sono stati eliminati diversi allievi. Partendo dalla prima serata, per quanto riguarda il ballo, sono usciti: Alice, Christian, John Erik, Leonardo e Carola. Invece, per ciò che concerne la categoria del canto, hanno avuto la peggio: Gio Montana, Calma, Crytical, Aisha e LDA. Con l'avvicinarsi dell'attesissima finale, il cerchio si restringe ulteriormente e le sfide diventano sempre più difficili.