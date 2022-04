Lo scorso giovedì 31 marzo, Guendalina ed Edoardo Tavassi sono entrati in gioco all'Isola dei Famosi. Fratello e sorella hanno subito ammesso di avere un rapporto complicato a causa del carattere opposto. Dopo pochi giorni di convivenza in Honduras, Edoardo ha "minacciato" di lasciare il Reality Show perché stanco di essere giudicato dalla congiunta.

Guendalina contro il fratello

I primi giorni di permanenza in Honduras, sembrano essere in salita per i Tavassi. Jeremias Rodriguez ha subito fatto notare a Edoardo che sta facendo un reality di sopravvivenza, quindi deve collaborare con tutti i concorrenti.

A quel punto Guendalina ha ammesso i difetti del congiunto: "Lui è pigro, è così. Gli dici una cosa e ti dice che si scoccia e non gli va". Nel proseguo del discorso la concorrente ha rincarato la dose su Edoardo, spiegando che anche nella vita di tutti i giorni se chiede un favore al 37enne deve sempre fare attenzione alla reazione.

Lo sfogo del naufrago

Stanco di essere punzecchiato davanti ai concorrenti dell'Isola dei Famosi, Edoardo ha chiesto alla sorella se volesse elencare altri difetti. Nel sentirsi dire che è permaloso dalla congiunta, Edoardo ha perso la pazienza ed è andato in confessionale. Il diretto interessato ha precisato di non gradire il modo in cui Guendalina parla di lui: "Ciao, voglio tornà a Roma".

Il 37enne ha chiesto alla produzione di tornare in Italia perché stanco dei continui litigi con la sorella.

In un secondo momento Edoardo Tavassi si è confidato con Clemente Russo sul rapporto conflittuale che ha con la sorella minore: "Io sono il c..., il fallito. Lei è...che pare che i figli ce li ha solo lei. Nessuno la aiuta, che poverella".

Il concorrente ha ammesso che dopo essere stato ridicolizzato dalla congiunta davanti a persone sconosciute si è stancato e ha pensato al ritiro.

Tuttavia, Edoardo ha precisato che vuole un mondo di bene alla sorella ma quando si comporta in quel modo non la sopporta. Sulla base di quanto dichiarato il fratello di Guendalina Tavassi ha rivelato che probabilmente tra i due ci saranno altri litigi in Honduras, chiariranno e faranno pace come accade nella vita di tutti i giorni.

Nick Luciani giocherà da solo

Nel frattempo, Nick Luciani dei Cugini di Campagna si è ritrovato a giocare senza il suo partner di gioco Silvano Michetti. Quest'ultimo è stato squalificato dalla produzione dell'Isola dei Famosi per avere pronunciato una parola blasfema appena sbarcato a Cayo Cochinos.

Il "bestemmia-gate" era stato immediatamente sollevato da alcuni telespettatori, su Twitter. A detta di alcuni di trattava di un'esclamazione mentre altri avevano notato l'infrazione del regolamento. Dopo una revisione accurata dei filmati, Mediaset ha constato l'espressione blasfema.