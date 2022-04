Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi, la coppia formata da Laura Maddaloni e Clemente Russo è stata costretta ad abbandonare Playa Accoppiada per mano del televoto. In un fuori onda la judoka si è scagliata contro Lory Del Santo accusandola di avere manipolato Nicolas Vaporidis.

L'accaduto

Nella precedente puntata dell'Isola dei Famosi, si sono trovati al televoto i coniugi Russo contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. In puntata, Nicolas Vaporidis (leader della terza puntata) ha spiegato di avere mandato in nomination la coppia più forte in modo da eliminare definitivamente "mamma e figlio".

Tra una confidenza e l'altra, però, sarebbe emerso che Lory Del Santo avrebbe chiesto a Nicolas di non essere mandata davanti al giudizio del pubblico.

Lo sfogo della judoka

Poco prima di abbandonare la Palapa, Laura Maddaloni è stata protagonista di un duro sfogo. La diretta interessata in un fuori onda ha puntato il dito contro Lory Del Santo ma anche contro gli autori dell'Isola dei Famosi.

La judoka ha chiesto di tirare fuori le clip in cui Lory chiedeva a Nicolas Vaporidis di nominare i coniugi Russo. Inoltre, la naufraga ha sostenuto che anche Alvin dietro le quinte abbia ritrattato la sua versione: "In onda negata, adesso ammette". A quel punto Laura Maddaloni ha dichiarato di non voler passare per la persona che non è: "La parte della pazza bugiarda non la faccio".

La moglie di Clemente Russo ha insinuato che Lory abbia chiesto agli altri concorrenti di fare il loro nome. Inoltre, la concorrente ha spiegato che Blind non avrebbe alcun tornaconto personale a dire una cosa del genere.

Scoppia la polemica sul web per le parole di Maddaloni

Come un fiume in piena Laura Maddaloni ha rivelato di accettare la nomination, ma non in quel modo.

A detta della naufraga, Lory Del Santo prima si è avvicinata facendo l'amica poi avrebbe pugnalato i coniugi alle spalle. Secondo quanto riportato dalla judoka, la maggior parte dei naufraghi l'aveva messa al corrente della "scorrettezza" della showgirl in coppia con il compagno Marco Cucolo.

Infine, Laura Maddaloni ha puntato il dito contro Del Santo: "Tutto quello che hai passato non è servito a niente".

La frase della concorrente non è passata inosservata ai telespettatori. Su Twitter, moltissimi utenti si sono augurati che Laura si riferisse al gioco e non alla vita privata di Lory Del Santo. Per chi non lo sapesse, in passato la concorrente ha subito due gravi lutti: Lory ha dovuto dire addio prematuramente a due figli.

Compresa la gravità della frase della moglie, anche Clemente Russo ha cercato di dare un colpetto sulla gamba di Laura Maddaloni per invitarla, probabilmente, a smettere di parlare.