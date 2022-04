Katia Ricciarelli ha rilasciato un'intervista al settimanale Vero. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, tra i vari argomenti trattati ha deciso di rispondere ad alcune critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli. La giornalista - lo scorso gennaio - aveva definito la cantante lirica una persona misogina. Ricciarelli ha precisato di avere sempre portato rispetto a chi lo meritava.

Il commento di Lucarelli

A gennaio, Selvaggia Lucarelli era venuta a conoscenza di alcune frasi poco carine di Katia Ricciarelli pronunciate al Grande Fratello Vip 6.

Di conseguenza, la giornalista aveva espresso il suo punto di vista: "Mi avete sbloccato un ricordo". A tal proposito la diretta interessata aveva spiegato che nel 2006 era alla sua prima esperienza televisiva a La Fattoria: tra i vari concorrenti era presente anche la cantante lirica.

Durante il Reality Show, Lucarelli era stata attaccata sul personale da Ricciarelli: "Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne". Come mostrato in un video, Katia consigliò alla Selvaggia di pensare al figlio piuttosto che fare televisione. Infine, Lucarelli aveva precisato di essere riuscita a far carriera mentre 16 anni dopo Ricciarelli era ancora al Grande Fratello Vip e non era cambiata di carattere.

La replica dell'ex gieffina

A distanza di mesi, Katia Ricciarelli ha deciso di rispondere alle critiche di Selvaggia Lucarelli. L'ex gieffina senza peli sulla lingua ha smentito categoricamente di essere una nemica delle donne. La cantante lirica ha precisato di essere un'amica delle donne che hanno qualcosa di sensato da dire e da dare durante un percorso.

In merito all'atteggiamento avuto nella casa del Grande Fratello Vip 6, la diretta interessata ha affermato: "Io non ho mai attaccato per prima". Poi, Katia ha aggiunto: "Per me non c'è stato rispetto umano". Secondo il punto di vista di Ricciarelli, tutte le volte che ha attaccato qualcuno è solo ed esclusivamente per difesa "personale".

Infine, Katia Ricciarelli ha precisato di avere accettato di partecipare al GFVip 6 perché Signorini le aveva chiesto di portare il mondo della lirica sul piccolo schermo: "Direi che ci sono riuscita".

Katia e Selvaggia come si sono conosciute

Katia Ricciarelli e Selvaggia Lucarelli hanno partecipato alla stessa edizione de La Fattoria nel 2006. Oltre alla cantante lirica e alla giornalista, nel cast erano presenti moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo: Francesco Arca, Aldo Montano, Justine Mattera, Marcus Schenkenberg, Alessia Fabiani e Pamela Petrarolo.

L'edizione del reality show venne vinta da Rosario Rannisi e si aggiudicò un montepremi di 200mila euro.