Sangiovanni ha dato un taglio netto ai suoi riccioli biondi: il cantante rivelazione di Amici 20, promuovendo il suo primo album Cadere Volare, che è uscito venerdì 8 aprile si è mostrato ai suoi fan con i capelli rasati. A spiegare il motivo del suo cambio look è stato lui stesso nelle varie interviste rilahsciate. Ha ammesso che la sua nuova immagine corrisponde al mood della musica che ha deciso di presentare con il nuovo lavoro, ma non ha mancato di ironizzare su stesse, affermando di notare una certa somiglianza con il suo ex insegnante Rudy Zerbi.

Il nuovo look dell'artista

"Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva" , ha detto Sangiovanni che già aveva detto che il taglio di capelli è avvenuto mentre era in vacanza al mare con il fratello e la cugina.

"Avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre", ha proseguito il cantante vicentino che evidentemente non si riconosceva più guardandosi allo specchio.

Mai come in questo caso, il cambio esteriore corrisponde a quello interiore, almeno dal punto di vista artistico, ma se in molti affermavano che Albe, il cantante di Amici 21, era troppo uguale a lui, adesso che i capelli sono rasati a scherzare sul suo aspetto è proprio Sangiovanni. "Ora assomiglio a Rudy Zerbi", ha detto il diciannovenne che ha lanciato una frecciatina al suo ex insegnante con il quale è rimasto in rapporti ottimi. Il professore di Amici stesso commentando il primo scatto di Sangio col nuovo look aveva ironizzato: "Bravo ti sei tagliato i capelli come me!".

Il rapporto a distanza tra Sangio e Giulia Stabile

Per Sangiovanni si apre un nuovo capitolo della sua vita artistica che lo vede pronto a proporre nuova musica. Non sempre il percorso del cantautore è stato facile dopo la fine di Amici: lui stesso ha parlato dell'ansia da cui è stato travolto e del periodo buio che racconta anche in Farfalle a cui è seguita la rinascita,questo il senso di tutto il suo album, cioè si cade ma ci si può rialzare in volo.

A sostenerlo come sempre la fidanzata Giulia Stabile, oltre tutta la sua famiglia.

Sangiovanni ha ammesso che la lontananza da Giulia non sempre è facile da gestire ma allo stesso tempo entrambi sono consapevoli dell'amore che li lega. Adesso tutti e due, uno con la musica e l'altro con la danza, devono perseguire i loro scopi lavorativi ma con la sicurezza di poter trovare un supporto reciproco. Intanto, nella puntata di Amici 21 di sabato 9 aprile, i fan potranno ascoltare due inediti del nuovo lavoro mentre da professionista Giulia lo sosterà dietro le quinte.