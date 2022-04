Che cosa succede tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Il nuotatore su Instagram ha rimosso delle storie in evidenza in cui erano presenti alcuni momenti con la sua dolce metà e il tutto è avvenuto dopo che il ragazzo ha deciso di cancellare il suo account di Twitter. Poi il nuotatore ha ufficializzato la rottura: "In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori".

In un primo momento a tranquillizzare i fan della coppia ci aveva pensato Alessandro Rosica, spiegando che tra i due proseguisse tutto a gonfie vele.

Cos'è accaduto tra Manuel e Lulù?

Manuel e Lulù si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6. Nonostante i tanti alti e bassi, terminato il reality show la coppia si è mostrata felice e innamorata.

Anche se nella giornata del 24 aprike il nuotatore si è reso protagonista di un gesto che ha fatto tremare i fan della coppia. Infatti Manuel ha deciso di rimuovere su Instagram delle storie in evidenza in cui compariva insieme alla sua dolce metà. Ma non è tutto, ha anche deciso di cancellare il suo account di Twitter.

Alessandro Rosica era intervenuto sulle indiscrezioni sulla presunta crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

L'esperto di Gossip Alessandro Rosica, che tramite una storia su Instagram aveva spiegato "tutto ok tra Manuel e Lulù", precisando "Tranquilli fan della coppia, per ora l'amore è più forte dei pregiudizi della famiglia dell'ex nuotatore".

Manuel Bortuzzo ha deciso di non essere presente insieme a Lulù alla festa di compleanno di Delia Duran, ma a quanto pare, secondo Rosica, la coppia si sarebbe sentita al telefono per tutta la serata.

Ci arrivate o no ? #fairylu manuel sta solo facendo capire che ha già troppe pressioni da famiglia , nuoto per Olimpiadi e almeno con lulu vuol tutto semplice nel privato ! Lascia a lulu condividere ciò che vuole perché è lei che lavor con social pic.twitter.com/UzGXyHP4vg — micky (@mickyCREE) April 25, 2022

Stando alla versione fornita da Rosica, Manuel avrebbe deciso di vivere la relazione in privato lasciando Lulù Selassié occuparsi della parte social.

Le dichiarazioni della principessa sulla famiglia Bortuzzo

Nelle scorse settimane il papà di Manuel Bortuzzo ha deciso di defolloware Lulù 3 Clarissa su Instagram. Successivamente anche il fratello minore dello sportivo. il quindicenne Kevin, aveva smesso di seguire la cognata e si era mostrato in compagnia dell'ex di Manuel.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Lulù Selassié aveva confermato la rottura con la famiglia di Manuel Bortuzzo. La Principessa aveva parlato di un atteggiamento di chiusura da parte del suocero, ribadendo che non bisogna per forza andare d'accordo con le persone con cui non si ha feeling. Tuttavia, nonostante tutti i problemi con la famiglia Bortuzzo, aveva precisato che la relazione con lo sportivo proseguiva a gonfie vele.