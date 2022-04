Lulù Selassié ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in edicola mercoledì 13 aprile. La Principessa ha spiegato come mai ha smesso di seguire, su Instagram, il papà di Manuel Bortuzzo. Come spiegato dalla 23enne, tra lei e il signor Franco non sarebbe scoccata la scintilla: Lulù sostiene che abbiano due mentalità differenti.

La versione della Principessa

Nei giorni scorsi, si è parlato di una presunta crisi tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Il motivo? Lo sportivo è stato avvistato in varie occasioni senza la sua dolce metà. Inoltre, il signor Franco Bortuzzo - papà di Manuel - ha bloccato sui social Lulù e Clarissa Selassié.

Intervistata dal magazine diretto da Signorini, la 23enne ha precisato che non c'è nessuna crisi con Manuel. Al contrario, tra loro prosegue tutto a gonfie vele. In merito al signor Franco Bortuzzo, la Principessa ha confermato di averlo bloccato su Instagram: "Non c'è intesa". La diretta interessata ha confidato che anche la sorella minore ha smesso di seguire l'accounto del papà di Manuel. L'ex concorrente del GFVip 6 ha fatto sapere di non riuscire a fingere, perché è sempre stata una persona vera. Come spiegato da Lulù, lei e il signor Franco hanno due mentalità diverse. Sebbene la 23enne sia stata amichevole nei confronti della famiglia del suo compagno, sente di non essere accettata fino in fondo: "Vedo un atteggiamento di chiusura".

La Principessa etiope ha confidato di essere dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare. Tuttavia, la diretta interessata è convinta che non bisogna per forza avvicinarsi ad una persona se non c'è feeling.

I 'Bortussié' sognano di mettere su famiglia

Nel corso dell'intervista Lulù Selassié ha fatto chiarezza sulla possibilità di mettere su famiglia con Manuel Bortuzzo.

La diretta interessata non ha nascosto di avere sempre sognato di diventare mamma giovane, in modo da godere appieno dei suoi bambini. Dal momento che anche il suo fidanzato la pensa allo stesso modo, la coppia a breve potrebbe decidere di fare il grande passo.

La 23enne ha rivelato che sia lei che Manuel hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra.

Dunque, sperano di stare insieme per sempre. Al momento, però, la coppia vuole prendersi un momento visto che è uscita solamente un mese fa dal Grande Fratello Vip 6, quindi stanno cercando di organizzare le vite di entrambe. Tuttavia, la coppia vuole dei figli e appena capirà che sarà il momento giusto non perderà altro tempo.

Infine, Lulù Selassié ha precisato che la sua priorità è vedere Manuel Bortuzzo felice. Per la Principessa, la felicità della sua dolce metà conta più di ogni altra cosa.