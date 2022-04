Noi 2 avrà una nuova stagione in prima visione su Rai 1? È questa la domanda che si pongono i telespettatori e fan della fiction che, in queste settimane, si sono appassionati alle vicende della famiglia Peirò, raccontate nella domenica sera della rete ammiraglia.

Gli ascolti della prima stagione non sono stati brillanti ed entusiasmanti e, per il momento, la Rai non si è ancora espressa sul futuro della fiction e su quello che succederà nella prossima stagione televisiva.

Ascolti deludenti per la prima stagione di Noi con Lino Guanciale

Nel dettaglio, la prima stagione di Noi ha ottenuto degli ascolti non proprio brillanti nel prime time di Rai 1.

La media, infatti, risulta essere di circa 3,3 milioni di telespettatori a settimana, con uno share che si è fermato sulla soglia del 16% di share.

Numeri non proprio brillanti ed entusiasmanti per questa serie che ha ricevuto anche diverse critiche per il confronto fatto con "This is us", la serie americana da cui è tratta.

Insomma, dati d'ascolto ben distanti da quelli che Lino Guanciale aveva abituato la Rai con i suoi prodotti precedenti.

L'attore, infatti, è reduce dal grande successo de Il Commissario Ricciardi, la serie poliziesca ambientata a Napoli, che in prima visione assoluta aveva ottenuto un ascolto netto di circa sei milioni di spettatori a puntata, arrivando a toccare anche il 27% di share in prime time.

Ci sarà la seconda serie di Noi 2?

Dati che non sono stati replicati con Noi, la quale si è fermata a dati d'ascolto ben al di sotto delle più rosee aspettative in prima serata.

Cosa ne sarà a questo punto del futuro di Noi 2? Ci sarà la seconda serie oppure no? Al momento, la Rai non si è ancora espressa su quello che sarà il futuro della fiction televisiva con Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Fino a questo momento, infatti, la direttrice di Rai Fiction non ha proferito parola su cosa succederà nel corso delle prossime stagioni televisive.

Di sicuro, il materiale per una seconda stagione ci sarebbe, dato che This is us, la serie televisiva americana è andata avanti per un bel po' di anni e quindi potrebbe offrire ancora spunti per questa serie italiana.

In attesa del futuro di Noi 2, Lino Guanciale tornerà con Sopravvissuti e Il Commissario Ricciardi

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Noi 2, nella prossima stagione televisiva, Lino Guanciale tornerà con la nuova Serie TV dal titolo Sopravvissuti, inizialmente prevista in questa stagione primaverile e poi rimandata al prossimo autunno.

Confermata anche la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, prevista nella programmazione televisiva 2022/2023 della rete ammiraglia Rai.