Presentate le nuove fiction Rai per la stagione tv 2022/2023. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni volti considerati dei veri "fuoriclasse" del piccolo schermo, come nel caso di Lino Guanciale.

Spazio anche al ritorno di alcuni titoli in onda in prime time con nuovi cicli di appuntamenti inediti, come nel caso di Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta e Cuori 2, la serie medical con Pilar Fogliati.

Lino Guanciale raddoppia in prime time: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Lino Guanciale, che raddoppierà il suo impegno in prime time su Rai 1.

L'attore sarà protagonista di Sopravvissuti, la nuova serie che lo vedrà protagonista in autunno e successivamente ci sarà spazio anche per il ritorno de Il Commissario Ricciardi 2.

Un doppio impegno che vedrà protagonista Lino Guanciale nel prime time della rete ammiraglia, dopo il successo di Noi, la fiction che attualmente sta andando in onda in prime time su Rai 1.

Confermata Blanca 2 e torna Un passo dal cielo 7

Le anticipazioni sulle nuove fiction della stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Blanca 2, la serie con Maria Chiara Giannetta, che tornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta, dopo il successo della prima stagione seguita da una media di oltre cinque milioni e mezzo.

In prime time, inoltre, ci sarà anche il ritorno di Un passo dal cielo 7: la serie che ha visto protagonista Daniele Liotti, quest'anno lascerà spazio a una nuova protagonista. Trattasi di Giusy Buscemi, l'ex Miss Italia che sarà al centro della scena e delle trame dei prossimi episodi.

Che Dio ci aiuti 7 ci sarà: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Occhi puntati anche sul ritorno di Che Dio ci aiuti 7, la serie con Elena Sofia Ricci confermata nel palinsesto della rete ammiraglia.

Le novità non mancheranno, dato che in questo settimo capitolo della fiction suor Angela, pur essendo protagonista, non avrà più un ruolo primario come accaduto nelle stagioni precedenti.

Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della stagione tv 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio anche per la seconda stagione di Cuori, la serie medical con Pilar Fogliati e Daniele Pecci, che tornerà in onda su Rai 1, ma in una veste del tutto rinnovata.

Confermata la settima stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1

Confermatissima anche la settima stagione de Il Paradiso delle signore: la soap opera pomeridiana con Alessandro Tersigni sarà in onda regolarmente su Rai 1 a partire dal prossimo settembre 2022 con nuove puntate inedite.

Una riconferma meritatissima per questo prodotto che, nel corso dell'attuale stagione televisiva, ha conquistato risultati d'ascolto molto importanti nel daytime di Rai 1.

Con una media che ha superato la soglia del 19% di share, Il Paradiso delle signore ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori, confermando di fatto la sua forza sul pubblico del pomeriggio, tanto da avere la meglio in diverse occasioni sugli ascolti delle reti concorrenti.

Le prime anticipazioni sulla settima stagione rivelano che ci sarà ancora Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, che continuerà a essere uno dei protagonisti indiscussi della soap opera, che ruota intorno alle vicende del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.