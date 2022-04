Sophie Codegoni è finita al centro del clamore mediatico. Stando ad una segnalazione riportata da un sito di Gossip, la 20enne milanese sarebbe stata avvistata in un ristorante di Milano con un uomo che non era il suo fidanzato Alessandro Basciano. Dopo avere appreso il rumor sul suo conto, Sophie è intervenuta e ha smentito il pettegolezzo di gossip sul suo conto.

La segnalazione

Nei giorni scorsi, un utente ha riportato a Very Inutil People una segnalazione su Sophie Codegoni.

Come spiegato dalla parte rimasta anonima, l'ex concorrente del GFVip 6 sarebbe stata avvistata in un ristorante di Milano con un uomo riccio e con la barba: "Erano da soli e Basciano non era con lei".

Stando a quanto riferito dall'informatore, il ragazzo in compagnia della 20enne avrà avuto una trentina d'anni e indossava degli occhiali da sole scuri. Inoltre, il tavolo era apparecchiato per due. Dunque, dell'attuale fidanzato di Sophie Codegoni non c'era alcuna traccia: "Erano vestiti in modo molto elegante: lei aveva una minogonna nera e una camicetta molto sbottonata".

Codegoni interviene su Instagram

Ovviamente, la segnalazione su Sophie Codegoni non è passata inosservata ai "Basciagoni" (ship utilizzata dai fan di Sophie e Alessandro). In seguito ai pettegolezzi di gossip, la 20enne milanese ha deciso di intervenire e fare chiarezza.

Su Instagram, la diretta interessata si è mostrata in compagnia del suo fidanzato Basciano.

Poi, Sophie ha esordito con tono ironico rivolgendosi ad Alessandro: "Posso dire una cosa? L'altra sera tu eri convinto che fossi a cena con me, ma in realtà ero a cena con un altro". Codegoni ha ripreso le parole della segnalazione, spiegando che si trovava a cena con un uomo riccio e con la barba. L'ex concorrente del GFVip 6 ha chiesto al suo compagno perché non abbia capito che era uscita con un altro "spasimante".

Infine, Sophie ha ironizzato sull'accaduto: "Sei in loop man".

Sophie e Alessandro: la storia d'amore prosegue a gonfie vele

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono felicemente innamorati dopo il GFVip 6. La coppia passa moltissimo tempo insieme ed è pronta ad andare a convivere. La 20enne milanese ha anche conosciuto il figlio del suo fidanzato avuto da una precedente relazione.

I "Basciagoni" spesso si mostrano felici e sorridenti sui social. Per chi non avesse seguito le dinamiche del reality show di Canale 5, va detto che Alessandro e Sophie si sono conosciuti nella casa più spiata d'Italia. Tra i due è subito nato un ottimo feeling. Nonostante alcuni litigi avuti al GFVip 6, la coppia è molto unita e sembra avere trovato un punto d'incontro. In futuro, Codegoni sogna di mettere su famiglia con Alessandro.