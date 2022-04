Ilie Maneschi è uno degli ultimi cavalieri arrivati a Uomini e donne. In un'intervista rilasciata al magazine del dating show di Maria De Filippi, l'uomo ha confidato di voler conquistare il cuore di Ida Platano. Il diretto interessato si è detto pronto a cambiare città per amore della dama bresciana.

Le parole del cavaliere

Il nuovo cavaliere ha deciso di scrivere a Uomini e Donne per conquistare una dama in particolare: Ida Platano. Intervistato dal magazine del programma, Ilie Maneschi ha confidato di avere seguito la dama bresciana come telespettatore.

Nel momento in cui ha capito il suo modo di fare, il diretto interessato ha deciso di partecipare al dating show.

Maneschi ha sostenuto di avere capito il modo di essere di Platano, durante la frequentazione con Diego Tavani: "Ida è una donna di una semplicità incredibile". Sebbene la dama abbia anche le sue reazioni di pancia, Ilie non sembra essere spaventato dal carattere della dama: "È una persona passionale". Il nuovo volto di Uomini e Donne è convinto che Ida Platano abbia sempre portato avanti un percorso lineare: "Sono convinto di essere compatibile con lei".

Ile pronto a cambiare città per amore di Platano

Nel corso dell'intervista Ile Maneschi ha spiegato di essersi trasferito a Pisa per amore.

Il diretto interessato ha avuto una relazione molto lunga, ormai giunta al capolinea. Come spiegato dal cavaliere, una storia a distanza non lo preoccupa ma se è realmente innamorato della persona che ha di fronte è pronto a cambiare città: "Sono pronto a trasfermirmi senza alcun problema". Quest'ultimo punto potrebbe non rimanere indifferente a Ida Platano: la dama in più occasioni aveva rimproverato Diego di non voler cambiare città per stare accanto a lei.

Ilie ha rivelato anche cosa cerca in una relazione: "Non tollero le bugie e la possessività eccessiva". Il cavaliere cerca solamente di rendere felice la sua donna. A detta del cavaliere, una storia deve essere sana ma movimentata. Inoltre, il diretto interessato crede nella semplicità: "Non credo né al macho né alla femme fatale".

Il momento 'no' della dama bresciana

Ida Platano da quando è tornata a Uomini e Donne ha dovuto affrontare una serie di dinamiche. La diretta interessata ha avuto una frequentazione con Diego Tavani e Alessandro Vicinanza: il primo prima aveva detto di voler lasciare il programma con lei ma poco dopo le ha rifilato un due di picche mentre il secondo ha interrotto la conoscenza e ha chiesto alla corteggiatrice di Matteo Ranieri di uscire con lui.

Ma non solo, Ida ha ritrovato all'interno del dating show di Maria De Filippi l'ex compagno Riccardo Guarnieri: dopo un confronto, i due ex hanno ballato insieme al centro dello studio.