Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame della soap opera bavarese creata da Bea Schmidt per il mese di maggio anticipano che Ariane tenterà di riconquistare la fiducia di Erik dopo averlo tradito, nel frattempo Maja e Hannes decideranno di fare un'escursione in montagna. Un imprevisto terremoto, però, farà rimanere bloccata la giovane von Thalheim e Fröhlich all'interno di una grotta senza che gli stessi possano avvertire i soccorsi. Florian, intanto, percepirà che Maja si trova in pericolo e si addentrerà in solitario nella grotta per salvare la coppia.

Dopo essere stata tratta in salvo assieme al suo amato, la figlia di Cornelius si renderà conto di non essere ancora pronta ad archiviare definitivamente la storia d'amore con l'ex fidanzato. La giovane von Thalheim, infine, inizierà a pensare che un'eventuale separazione con Hannes potrebbe essere una buona idea.

Ariane proverà a riconquistare la fiducia e l'amore di Erik

Le anticipazioni della fiction daily tedesca per il mese di maggio riportano che Erik ha mal digerito il voltafaccia di Ariane nei suoi riguardi e, a tal proposito, continuerà a serbare rancore nei riguardi dell'ex fidanzata.

La dark lady, però, proverà in ogni modo a riconquistare la fiducia e l'amore di Vogt.

Hannes e Maja decideranno di fare un'escursione in montagna

Gli spoiler di Tempesta d'amore per il mese di maggio rivelano che Hannes ha da poco chiesto la mano di Maja ma, prima della decisione della ragazza, un imprevisto cambierà nuovamente le carte in tavola per la giovane coppia.

Fröhlich e von Thalheim, intanto, decideranno di fare assieme un'escursione in montagna.

Un improvviso terremoto metterà in pericolo Maja e Hannes

Le trame di Sturm der Liebe per il mese di maggio svelano che la giovane coppia si addentrerà in una caverna e un improvviso terremoto non gli permetterà di uscire dalla stessa.

Bloccati all'interno della grotta, e non riuscendo a chiamare i soccorsi per via dell'assenza di segnale del telefonino, Hannes e la figlia di Selina penseranno di essere spacciati.

Florian salverà la vita a Maja e Hannes

Gli spoiler dello sceneggiato bavarese per il mese di maggio evidenziano che Florian, grazie al legame magico che lo lega alla sua anima gemella Maja, percepirà che la stessa si trova in pericolo.

Senza pensarci due volte, il guardiacaccia si addentrerà in solitaria nella grotta e trarrà in salvo l'ex fidanzata e il suo amato.

Maja, in ultimo, potrebbe accorgersi di non essere pronta ad archiviare una volta per tutte la sua storia d'amore con il giovane Vogt e, al contempo, inizierà a pensare di separarsi da Hannes per vederci più chiaro a riguardo.