Peppe Zarbo ha rilasciato un'intervista dove ha parlato, a lungo, di Franco Boschi e di quello che attende lui e la sua famiglia nelle prossime puntate di Un posto al sole. A quanto pare, presto, Angela farà ritorno a Napoli per restarci in pianta stabile, ma non è tutto. L'attore ha infatti confermato che la storyline della web challenge di Bianca continuerà ed avrà una degna conclusione. In effetti questa trama sembrava essersi conclusa in modo un po' troppo frettoloso, senza aver fornito la maggior parte delle risposte. Ma cosa dobbiamo aspettarci quindi dai prossimi episodi?

A seguire un'analisi di quelli che potrebbero essere gli eventi futuri.

Un posto al sole: la storyline della web challenge e le risposte non date

La storyline della web challenge sembrava essersi conclusa pochi giorni fa con una presa di coscienza da parte di Bianca (Sofia Piccirillo). Per l'occasione la bambina aveva anche fatto un sogno in cui veniva proposto un parallelismo tra la sua storia e quella di Pinocchio. La bambina, così come il protagonista della favola di Collodi, aveva compreso che per maturare e crescere occorre comportarsi bene e fare le scelte giuste. La figlia di Franco aveva così deciso, dall'oggi al domani, di chiudere con la web challenge e riprendere la retta via. Un finale positivo, ma sbrigativo, che aveva lasciato fin troppi punti interrogativi senza risposta.

Chi dava gli ordini a Bianca? La piccola conosceva queste persone? Cosa sarebbe successo (almeno secondo lei) se non avesse ubbidito agli ordini? Tutte enigmi a cui non è stata data una risposta che però, a quante pare, verranno presto risolti.

Upas, Peppe Zarbo: "Arriveremo a chiudere il cerchio"

Peppe Zarbo, che nella soap, interpreta Franco Boschi ha fatto alcune interessanti rivelazioni in merito alla storyline di Bianca.

Queste le sue parole:" Questa vicenda ha interessato molto il pubblico. Molti genitori, che non conoscevano la tematica delle web challenge si sono fatti molte domande in merito" e ancora: " La storia si svilupperà ulteriormente finché non arriveremo a chiudere il cerchio. D'ora in avanti Angela sarà più presente e, senza nulla togliere a Franco, avrà un ruolo fondamentale in questa vicenda." L'attore ha cercato di evitare gli spoiler ma ha svelato due dettagli molto importanti.

Il primo è appunto il fatto che saranno date tutte le risposte mancanti a questa vicenda e il secondo è il ritorno definitivo di sua moglie.

Un posto al sole: un bambino misterioso

In questi giorni sono trapelate diverse immagini dal set che vedono la giovanissima new entry Gennaro Filippone al fianco di Bianca. Difficile capire se il bambino possa o meno essere coinvolto in questa vicenda. Ma considerato che tutto sembra essere circoscritto all'ambiente scolastico ci sono buone possibilità che lui e Gaia (Sofia De Prisco) possano avere un ruolo importante in questa vicenda. Se questo venisse confermato resterebbe da capire se i due siano vittime, complici o addirittura responsabili della web challenge di Bianca. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più, per ora però c'è la conferma che questa vicenda è tutt'altro che finita.