Giovedì 21 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Tra i protagonisti ci sono stati Alessandro Vicinanza e Desiree: i due hanno deciso di interrompere la conoscenza per caratteri e stili di vita differenti. Nel vedere sminuire la dama, Maria De Filippi è intervenuta e ha rimproverato il cavaliere romano.

L’accaduto

Seduti al centro dello studio, Alessandro e Desiree hanno spiegato che la loro prima uscita non è andata molto bene. In particolare, la dama ha confidato di non sentirsi la donna adatta per il cavaliere romano perché vive di cose molto semplici che Alessandro considera banali.

A tal proposito la diretta interessata ha tirato in ballo il modo di trascorrere le vacanze: Alessandro ha definito una cosa “non speciale” la gita al mare di Desiree con la figlia. Inoltre, la dama ha spiegato che lei ha deciso di passare la Pasqua in famiglia mentre lui era a Ibiza con gli amici. In replica il cavaliere ha sostenuto di non avere avuto alcun trasporto durante l’uscita con Desiree. Alessandro ha anche ribadito di non avere lo stesso stile di vita della ragazza.

Maria De Filippi furiosa

Nel sentire le ragioni che hanno portato Alessandro ad interrompere la conoscenza con Desiree, Maria De Filippi è intervenuta. La conduttrice di Uomini e Donne ha spiegato che non si fidanzano solo le persone che vanno in vacanza a Ibiza.

Poi, la diretta interessata ha precisato che la dama si è sentita in imbarazzo perché Alessandro l’ha sminuita. A detta di De Filippi, il cavaliere avrebbe dovuto dire subito di non provare alcun trasporto fisico per Desiree.

Di fronte alle giustificazioni di Vicinanza, la presentatrice del dating show è diventata una furia: “Non ti fa onore”.

La conduttrice menziona la mamma scomparsa

Stando al punto di vista di Maria De Filippi, è stata migliore la scelta di Desiree piuttosto che quella di Alessandro. La conduttrice ha fatto presente che se la mamma fosse stata ancora in vita, probabilmente anche lei avrebbe scelto di trascorrere le festività in famiglia piuttosto che andare in vacanza con gli amici.

Prima di concludere Maria De Filippi ha precisato che Desiree ha ringraziato il cavaliere per averla portata in un posto dove non era mai stata: “Non hai avuto la sensibilità di capire chi avevi davanti”. La conduttrice ha rimproverato anche Tina Cipollari, perché difendeva Alessandro.

Terminata la discussione, la dama e il cavaliere hanno confermato di voler interrompere la frequentazione come comunicato pochi istanti prima alla redazione di Uomini e Donne. Nonostante Desiree fosse arrivata in redazione solo per conoscere Vicinanza, le cose non sono andate a buon fine.