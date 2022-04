L'appuntamento con Uomini e donne è confermato per tutto il mese di maggio su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che si arriverà alle battute conclusive di questa seguitissima edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La trasmissione chiuderà i battenti e si arriverà alla resa dei conti finale, in primis per i due tronisti che sono in carica. Trattasi di Luca e Veronica, i quali dovranno svelare il nome della persona con la quale intendono costruire qualcosa di serio e duraturo fuori dallo studio tv.

Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani, dato che si potrebbe assistere all'addio definitivo della dama torinese.

Anticipazioni nuove puntate Uomini e donne maggio: la scelta finale di Luca

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di maggio rivelano che, al centro dell'attenzione ci sarà in primis la scelta finale di Luca Salatino.

Il tronista si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi, rivelando il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire qualcosa di duraturo fuori dallo studio tv.

Le corteggiatrici sono Aurora, Lilli e Soraia: una di queste tre ragazze riuscirà ad avere la meglio al rush finale e quindi a far capitolare il tronista romano, che chiuderà il suo percorso definitivamente.

Spazio anche alla scelta finale di Veronica, la tronista arrivata in "corso d'opera" durante l'attuale stagione di Uomini e donne.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne a maggio

Dopo un inizio complicato, durante il quale ha fatti i conti anche con le critiche e le polemiche da parte degli spettatori social, Veronica ha saputo farsi conoscere e adesso, anche per lei, ci sarà l'addio finale nelle puntate di maggio con la fatidica scelta finale.

Occhi puntati poi sulle vicende di Gemma Galgani: la dama torinese, infatti, pare che sia vicina all'addio definitivo allo show di Maria De Filippi.

Le voci si fanno sempre più insistenti e, secondo un ex cavaliere del trono over, Gemma sarebbe pronta a lasciare la trasmissione insieme a Giacomo, uno degli ultimi cavalieri che è arrivato in trasmissione per conoscerla e che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Da maggio, stop per U&D su Canale 5: cambio programmazione Mediaset

Ci sarà davvero l'addio della storica dama torinese, nemica giurata di Tina Cipollari? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Insomma l'ultimo mese di programmazione di Uomini e donne si preannuncia decisamente ricco di sorprese ed emozioni.

La trasmissione di Maria De Filippi dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 27 maggio con l'ultima puntata, dato che dal 30 maggio in poi è prevista la messa in onda della soap opera "Un altro domani", che andrà in onda in daytime al posto del talk show dei sentimenti, prendendone le redini per tutta l'estate.