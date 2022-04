Quando mancano circa quattro settimane alla fine della stagione 2021/2022 di Uomini e donne, un'indiscrezione "bomba" si fa strada sul web. Un ex cavaliere del Trono Over, infatti, sostiene che Gemma Galgani presto lascerà il programma insieme al signore che sta frequentando da qualche tempo: Pierluigi Mercogliano sostiene che la torinese penserebbe solo al business e che la sua avventura nel dating-show sarebbe agli sgoccioli.

Rumor inaspettati sulla dama di Uomini e Donne

Sono settimane che sul web si rincorrono le voci su un possibile addio di Gemma a Uomini e Donne: i bene informati sostengono da tempo che la redazione sarebbe pronta a rinunciare a Galgani dopo oltre 12 anni, concentrandosi totalmente su Ida e Riccardo.

Ad avvalorare questo Gossip, è stato un cavaliere che per un po' ha frequentato la torinese. Dopo aver raccontato l'esperienza nel dating-show (terminata per motivi lavorativi e per uno scarso interesse della 72enne nei suoi confronti), il signor Pierluigi ha lanciato quella che potrebbe essere una "notizia bomba" a tutti gli effetti.

Quando gli è stato chiesto di commentare il percorso della dama e di fare qualche previsione su quello che potrebbe accaderle in futuro, Mercogliano ha detto: "So che sta uscendo con uno nuovo che si chiama Giacomo".

"Posso anticipare che lei uscirà dal programma con quest'uomo", ha aggiunto l'ex protagonista del Trono Over in una recente intervista.

Il possibile addio di Galgani a Uomini e Donne

Pierluigi ha informato gli spettatori di Uomini e Donne che Gemma starebbe per dire addio alla trasmissione con la persona che sta frequentando da qualche settimana, anche se non è certo che lo faccia per amore.

"Per lei è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita", ha fatto sapere l'ex cavaliere nell'intervista che molti siti di gossip stanno riportando in questi giorni.

Mercogliano ha conosciuto Galgnani per un breve periodo, abbastanza per poter dare un parere netto sul suo carattere e su quello che starebbe realmente cercando partecipando al dating-show di Maria De Filippi.

"Lei è forte e sensibile, ma sa essere anche cattiva. Sa tutto di tutti e si fatica a capire se è vera oppure una falsa vera", ha tuonato l'ex protagonista del Trono Over in una recente chiacchierata con i giornalisti.

Nuovi sviluppi per la 'regina' di Uomini e Donne

Stando a questa indiscrezione, dunque, l'avventura di Gemma a Uomini e Donne avrebbe le ore contate.

Dopo essere stata protagonista indiscussa per oltre 12 anni, la torinese sarebbe pronta a lasciare il dating-show per vivere il legame col signor Giacomo lontano dai riflettori.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate ultimamente, non fanno alcun accenno a un possibile addio di Galgani al format, ma probabilmente il tutto avverrà a ridosso del finale di stagione, ovvero tra fine maggio e inizio giugno.

Che la 72enne non sia più al centro delle dinamiche della trasmissione, è palese e lo si evince dal suo mancato coinvolgimento nei racconti principali che vengono fatti durante le riprese: tutta l'attenzione di Maria De Filippi, infatti, da tempo è per Ida Platano e per i suoi amori tormentati.

Da quando Riccardo Guarnieri è rientrato nel cast, poi, non si parla d'altro che di un suo possibile ritorno di fiamma con la dama con la quale ha fatto coppia per circa tre anni tra tantissimi alti e bassi.

I due non si sono ancora riavvicinati ufficialmente, anzi entrambi stanno continuando ad accettare la corte di persone esterne al parterre, anche se non perdono mai l'occasione per ballare insieme o per chiacchiere nei momenti di pausa.