Nervi tesi nello studio di Uomini e donne dove, nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, si sono ritrovati a fare i conti con il pesante attacco da parte di un giovane corteggiatore.

Complici le loro tormentate vicende sentimentali che sembrano non arrivare mai a un punto di svolta, il giovane corteggiatore di Veronica ha chiesto di avere la parola e ha messo a tacere subito sia Armando che Riccardo, entrambi in passato legati ad Ida Platano.

Riccardo e Armando 'smascherati' a Uomini e donne: il duro attacco in studio

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, Riccardo Guarnieri ha scelto di chiudere la sua frequentazione con la dama Gloria, che aveva scelto di conoscere meglio fuori dagli studi televisivi del programma di Maria De Filippi.

Una frequentazione lampo che ha scelto di portare a termine nel giro di pochi giorni e che ha destato non poche polemiche in studio.

Questa volta, a puntare il dito contro Riccardo e successivamente anche contro Armando Incarnato, è stato un giovane corteggiatore del trono classico, che ha sbottato contro i due cavalieri del trono over.

'Non avete mai combinato nulla', sbotta Andrea contro Armando e Riccardo

"Tu e Armando state da vent'anni qua e non avete mai combinato nulla", ha sbottato Andrea nel momento in cui Maria De Filippi gli ha dato la parola in studio a Uomini e donne, per fargli esplicare il suo pensiero.

"State qua a perdere tempo e a prendere in giro le ragazze.

Vi piace stare al centro. Io dico quello che penso, fatti una ragione. Avete 45 anni a testa e prendete in giro le ragazze", ha proseguito ancora Andrea mentre Armando e Riccardo provavano a difendersi dalle accuse e dai dubbi avanzati dal giovane pretendente.

Insomma Andrea non le ha mandate a dire ai due cavalieri del trono over che continuano ad essere al centro della scena e dell'attenzione mediatica a distanza di un bel po' di anni dal loro arrivo in trasmissione.

Riccardo di nuovo vicino alla sua ex Ida a Uomini e donne

E, subito dopo questo battibecco in studio con il giovane ragazzo, ecco che Riccardo Guarnieri ha scelto di ballare nuovamente con la sua ex fidanzata Ida Platano, confermando di fatto di non averla ancora dimenticata del tutto, sebbene siano passati un po' di anni dalla loro separazione.

Cosa succederà a questo punto tra i due ex? Tornerà di nuovo il sereno e decideranno di darsi una seconda chance dopo questo riavvicinamento a Uomini e donne? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del programma dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5.