Mercoledì 13 aprile è andata in onda una nuova puntata di Amici e i fan del talent show sono stati aggiornati su alcuni argomenti, in attesa che trapelino le anticipazioni dettagliate della registrazione del quinto serale. Alessandra Celentano ha risposto alle parole forti che Dario e Serena hanno detto sul suo conto pochi giorni fa, ma ha anche spronato Carola e Michele a difendere il loro talento dagli attacchi ingiustificati dei compagni. Nel daytime c'è stata anche una sorpresa per Alex, la stanchezza di Nunzio e un nuovo inedito di LDA presentato al pubblico.

La lettera della professoressa di Amici

Nell'attesa che comincino a circolare gli spoiler sulla quinta puntata del serale di Amici (registrata nel pomeriggio del 13 aprile e trasmessa in tv sabato 16), i telespettatori hanno assistito alla strigliata della maestra Celentano a quasi tutti i ballerini del cast.

Leggendo una lettera che ha scritto dopo aver sentito le offese che Dario e Serena le hanno rivolto al termine del precedente appuntamento in prime time, Alessandra ha chiarito il suo pensiero e ha spronato i talenti della sua squadra a tirare fuori il carattere.

La docente di danza classica si è detta particolarmente risentita per il "non capisce un c..." che Carella ha ripetuto più volte davanti alle telecamere, anche se dopo un po' l'ha giustificata e se l'è presa soprattutto con Schirone.

"Il suo era uno sfogo, l'unico da quando è qui e ha sempre accettato tutte le prove che le ho assegnato, ma Dario ha proprio questo pensiero, cioè crede di essere il migliore e che anche Carola e Michele non sono al suo livello" ha sostenuto la prof.

La 'strigliata' ai ballerini di Amici

Dopo aver criticato l'atteggiamento, a detta dell'insegnante, di superiorità di Dario e Serena, la maestra Celentano si è rivolta a Carola e a Michele dicendo: "Voi non vi esponete mai, eppure un pensiero lo avete.

Svegliatevi e fatevi rispettare".

La professoressa di Amici, dunque, ha criticato anche i suoi allievi per non averla difesa, anzi ha contestato la ballerina Puddu quando ha dato in parte ragione alla compagna di classe sulla versatilità di Michele.

Al termine della lettera di Alessandra nella casetta è partito un dibattito tra i danzatori: da una parte Serena e Dario che si sono scusati per i modi, ma non per i concetti espressi, dall'altra Carola e Michele che per la prima volta hanno messo in discussione i "rivali" e i loro pareri.

Il confronto si è concluso con Schirone che è andato via perché contrariato e con gli altri che ascoltavano in silenzio i pensieri di tutti.

Romanticismo nella scuola di Amici

Tra gli altri temi affrontati nella puntata pomeridiana di Amici del 13 aprile c'è la riservatezza di Alex. Per cercare di strappare un sorriso al ragazzo, Maria De Filippi l'ha fatto parlare al telefono con Cosmary, la ballerina che ha conosciuto nella scuola e con la quale si è fidanzato poche settimane prima che lei venisse eliminata. La conduttrice l'ha spronato ad aprirsi e a rendere pubbliche le sue emozioni, ma lui ha fatto fatica anche a dire alla compagna che sente la sua mancanza.

Si è parlato anche di Nunzio e della fatica che sta facendo a preparare tante coreografie per il serale.

"Sono stanco. La mattina parto a mille, ma dopo un po' mi spengo, non mi è mai successo prima" ha detto il ballerino di latino quando Maria ha cercato di capire cosa gli stesse succedendo.

Un pensiero che sposano molti spettatori del talent show è che il siciliano potrebbe essere prossimo a lasciare il programma dopo aver dato tutto: un'ipotesi molto accreditata è che Nunzio possa essere uno degli eliminati della quinta puntata serale.