Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta a Uomini e donne. Questo pomeriggio, il tronista ligure ha chiuso il suo percorso nello studio della trasmissione di Maria De Filippi e lo ha fatto andando via con Valeria, la corteggiatrice che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Subito dopo la registrazione della scelta, i due hanno avuto modo di raccontarsi "a caldo" con la redazione del programma e non hanno nascosto che, questo percorso, è stato per entrambi inaspettato, ma ha saputo regalare loro grandi emozioni.

Matteo e Valeria subito dopo la scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, subito dopo la registrazione della scelta a Uomini e donne, Matteo e Valeria hanno avuto modo di raccontare a caldo quelle che sono state le emozioni provate durante questo percorso.

"Penso che inaspettato sia la parola più giusta per definire questo percorso. Per me è stato difficile decidere di venire a corteggiarlo, avevo le mie paure", ha ammesso Valeria aggiungendo di aver cambiato completamente idea dopo la prima esterna fatta con Matteo, dove si è resa conto che sarebbe stato quello "giusto".

"Lei è arrivata in un momento in cui pensavo di andarmene, lei mi ha dato una boccata di aria fresca. E' stato inaspettato. Vorrò vivere emozioni nuove e condividerle con lei", ha ammesso l'ormai ex tronista di Uomini e donne, confermando di fatto che c'è stato un momento in cui stava per gettare la spugna.

'Ho voglia di costruire', ammette Valeria dopo la scelta

"Ho voglia di costruire, di vivermelo e costruire qualcosa insieme a lui", ha ammesso Valeria senza nascondere così il suo forte interesse nei confronti di Matteo e la sua voglia di viversi questa storia d'amore nata sotto i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi.

E, adesso che si sono spenti i riflettori su Uomini e donne, Matteo e Valeria potranno tornare ad essere attivi anche sui social, dove sicuramente racconteranno ai tantissimi fan che li seguono, l'evolversi della loro relazione sentimentale.

In attesa di scoprire come procederà questa relazione, subito dopo la scelta anche Federica Aversano, la corteggiatrice rifiutata da Matteo, ha avuto modo di sfogarsi.

Lo sfogo di Federica dopo il rifiuto di Matteo Ranieri alla scelta

Federica non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione per quello che è accaduto e per come è terminata questa avventura nel programma di Maria De Filippi.

La ragazza ha svelato di essersi ricreduta sul conto di Matteo, che considerava un ragazzo genuino e di non essere più convinta della sua buonafede.

"E' stata un'illusione mia", ha ammesso Federica tracciando un bilancio di questo percorso a Uomini e donne nelle vesti di pretendente.